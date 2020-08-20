Мойка самообслуживания - быстроокупаемый и всегда востребованный бизнес

11:35

При плохих погодных условиях машина пачкается очень быстро

Достаточно один раз выехать в дождливую погоду, как кузов покроется слоем грязи, а значит пора ехать на мойку. В каждом городе есть классические мойки, то их стоимость довольно высока, а качество не всегда устраивает клиентов. Кроме того, сотрудник сервиса может по неосторожности навредить состоянию лакокрасочного покрытия. Поэтому все больше водителей предпочитает мойки самообслуживания, выбирая их за ценовую доступность и удобство использования.

Преимущества моек самообслуживания:

• Владельцы авто экономят свое время и финансы;

• Возможность самостоятельно очистить кузов от всех загрязнений, сделав это как положено;

• На мойке самообслуживания есть все нужное оборудование, позволяющее качественно и быстро удалить любые загрязнения;

• Автолюбителю не приходится беспокоиться о сохранности покрытия кузова.

Из этого следует, что автомойка под ключ - выгодное направление бизнеса с быстрой окупаемостью. Есть огромное многообразие оборудования, которым можно оснастить мойку. Функции, которые должны быть на мойке самообслуживания:

• Использование пены, помогающей удалить въевшиеся загрязнения;

• Функция “Пауза”, при которой водитель может поставить процесс на паузу и выбрать другой режим. Она позволяет избежать напрасного расходования финансов;

• Подача воды под высоким давлением, что позволяет эффективно снять пену и все загрязнения;

• Нанесение воска, защищающего ЛКП транспортного средства;

• Пылесос для уборки салон;

• Турбо-сушка, позволяющая быстро удалить воду со всех поверхностей.

Если мойка будет работать в формате 24/7, то через каждый пост будет проходить до 70 машин. Таким образом все вложения окупают себя за срок от нескольких месяцев до 1-2 лет, после чего вы начинаете получать чистую прибыль. Все зависит от посещаемости мойки самообслуживания. Хорошая реклама и приемлемые цены обеспечат хороший спрос, а следовательно и доходность вашего бизнеса. Ваши услуги в этом направлении всегда будут востребованы.

Какова стоимость автомойки под ключ?

Она зависит от целого ряда факторов, но у вас всегда будет выбор - экономить на всех расходниках, покупать только самые дорогие и качественные или найти компромиссный вариант. Последний вариант выигрывает, так как от него все остаются в плюсе. Автомойка должна быть недорогой, функциональной, но при этом качественной и эффективной. Мойка самообслуживания выгодней обычной благодаря следующим факторам:

• Не нужно нанимать сотрудников для мойки автомобилей, что сильно экономит ваш бюджет;

• Сборная конструкция не только ускоряет монтаж, но и делает открытие собственной мойки более дешевым занятием.



