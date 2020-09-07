Организация похорон в Беларуси: о чем не стоит забывать?

19:25

Что делать в том случае, когда в дом совершенно неожиданно заглянула "гостья с косой"?

Не все семьи в Беларуси знают правильный ответ на данный вопрос. А ведь уже с первых минут необходимо заниматься организацией траурного мероприятия. И нужно сразу разобраться как с первыми действиями, так и со всеми остальными процедурами. Ведь обязательно предстоит панихида, а затем и процесс погребения тела на кладбище.

Организация похорон: первые действия

Смерть любого человека может настигнуть на работе, в городе, в больнице или в другом месте. Но если речь идет про стариков, как правило, они умирают дома. Поэтому надо знать, какие действия сразу предпринимать, когда придет известие о такой трагедии в семье. Так что, если смерть настигает человека:

- дома, тогда вначале вызывается врач и наряд милиции, а потом вопрос решается с моргом;

- в больнице, где умершего сразу отправляют в морг на вскрытие;

- где-то в городе, тогда покойника непременно отвозят в морг, чтобы узнать причину смерти;

- в другом населенном пункте, и здесь тело умершего также доставят в морг.

В первом случае ситуация может отличаться. Например, если это оказывается старый человек или молодой, но его поразила смертельная болезнь, вследствие которой он и умер. Тогда можно обойтись без вскрытия. Во всех остальных случаях родственники тело умершего должны забирать из морга. Им не нужно беспокоиться, как его туда доставить.

Основные ритуальные услуги

При организации похорон обязательно понадобятся те или иные ритуальные услуги. Здесь многое что зависит от дополнительных нюансов, поэтому могут быть определенные вариации.

1. В зависимости от места смерти, первые действия точно будут отличаться.

2. Нужно сразу решать вопрос между традиционным погребением и кремацией.

3. Второй пункт предполагает приобретение разных траурных атрибутов.

4. Катафалки отличаются своим классом, что непременно сказывается на стоимости аренды.

Также нужно подумать, на сколько человек заказывать поминальный обед. И этот вопрос необходимо решать с руководством выбранного кафе как можно раньше.

Чтобы упростить процедуру организации траурного мероприятия, можно обратиться за помощью в компанию ООО "Городская ритуальная служба". Она хотя и недавно начала работу на территории Беларуси, но успела заявить о себе только с положительной стороны. Заказывать услуги можно онлайн, и для этого необходимо зайти на сайт https://ritual.by/ и ознакомиться как с предлагаемой информацией, так и с расценками. Здесь сразу удастся подобрать все траурные атрибуты. Предлагаются разные цены, в зависимости от планируемого класса похорон.

