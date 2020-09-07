Обзор компании Trust Group. Миграционные услуги, отзывы и цены

19:25

Для того чтобы получить гражданство другой страны, необходимо приложить много усилий

Одни люди решают бороться с препятствиями в законодательстве другого государства самостоятельно. Другие обращаются за помощью к миграционным компаниям и квалифицированным юристам. Последний вариант поможет сэкономить деньги и время. Ниже представлен разбор компании Trust Group, в который входят обзор услуг, цены, отзывы клиентов.

Информация о trust-group.pro

Trust Group — одна из лучших юридических компаний международного уровня. Популярна в Украине, Беларуси, России и странах СНГ. Оказывает различные миграционные услуги, специализирующиеся на получении паспортов ЕС, США и Израиля.

Местоположение главного офиса — Румыния. Основные преимущества перед другими фирмами:

7 лет успешной работы

Компетентность и опытность работников

Помощь на любом стадии оформления

Предоставление услуги в ускоренном режиме (гражданство от 6 месяцев)

Апостиль

Бесплатные услуги детям

Гарантия результата

Обзор услуг

Визы

Шенгенская виза делится на виды: рабочая, бизнес, туристическая. Ответственные работники помогут определиться с видом, дадут соответствующие рекомендации и ответят на все интересующие вопросы.

Для оформления визы не важно присутствие клиента, нужно не забыть отправить пакет документов. Срок открытия визы — 1-7 суток.

Гражданство Европейского союза

Чуть менее половины клиентов Trust Group — репатрианты. Для неподготовленных людей предоставить точную информацию о семейных корнях и найти документы бывает трудно. В рамках данной программы Trust Group представляет услуги:

Бесплатная консультация

Поиск и разбор родословной клиента

Набор документов

Перевод всех бумаг на необходимый язык

Легализация документов

Частные уроки с репетитором для подготовки к собеседованию и языковому тесту

Двойное гражданство

Стоимость — от 2000 евро.

Гражданство США

Побудить поехать в США могут многие личные причины, будь то учеба в лучших университетах мира или перспективная работа. В любом случае, Trust Group поможет в достижении своей цели. Типы помощи:

Бесплатная консультация

Юридическая помощь на любом этапе приобретения гражданства

Сопровождение и усиленная подготовка к тесту в центре ИС

Собрание пакета документов

Оформление гражданства лицам, не достигшим 18-летнего возраста

Стоимость варьируется от 3000 до 5000 евро.

Гражданство Израиля

Также Trust Group помогает оформить гражданство Израиля. Для того чтобы это сделать, необходимо пройти несколько этапов:

Бесплатная консультация с разбором ситуации клиента

Подготовка и получение документов

Специальное интервью для клиента

Подготовка к собеседованию с консулом

Как и в предыдущих случаях, цена от 3000 евро

Оффшоры

Предприятие Trust Group поддерживает начинающих и уже опытных бизнесменов. Юристы представленной компании будут сопутствовать клиентов в следующих моментах:

Правильное распределение налогообложения доходов и расходов

Юридическая помощь при покупке оффшора

Работающая программа по выводу бизнеса

Отзывы клиентов

Как говорилось ранее, фирма популярна. В интернете можно найти множество отзывов о работе сотрудников. Как показывает статистика, около 97 % это положительные отзывы и приятные рекомендации. Людей привлекает стоимость и надежность миграционных юристов.

Например, на распространенном миграционном форуме – forumeu.com говорится об образованности и грамотности в решении юридических вопросов, вежливом обращении, оперативности и постоянном контакте специалистов и клиентов. На сайте compania.com.ua также оставляют хорошие отзывы, подчеркивая профессионализм работников.