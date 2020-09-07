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Обзор компании Trust Group. Миграционные услуги, отзывы и цены

19:25 7.09.2020

Для того чтобы получить гражданство другой страны, необходимо приложить много усилий 

Одни люди решают бороться с препятствиями в законодательстве другого государства самостоятельно. Другие обращаются за помощью к миграционным компаниям и квалифицированным юристам. Последний вариант поможет сэкономить деньги и время. Ниже представлен разбор компании Trust Group, в который входят обзор услуг, цены, отзывы клиентов.

Информация о trust-group.pro

Trust Group — одна из лучших юридических компаний международного уровня. Популярна в Украине, Беларуси, России и странах СНГ. Оказывает различные миграционные услуги, специализирующиеся на получении паспортов ЕС, США и Израиля.

Отзывы о Trust Group

Местоположение главного офиса — Румыния. Основные преимущества перед другими фирмами:

  • 7 лет успешной работы
  • Компетентность и опытность работников
  • Помощь на любом стадии оформления
  • Предоставление услуги в ускоренном режиме (гражданство от 6 месяцев)
  • Апостиль
  • Бесплатные услуги детям
  • Гарантия результата

Обзор услуг

Визы

Шенгенская виза делится на виды: рабочая, бизнес, туристическая. Ответственные работники помогут определиться с видом, дадут соответствующие рекомендации и ответят на все интересующие вопросы.

Для оформления визы не важно присутствие клиента, нужно не забыть отправить пакет документов. Срок открытия визы — 1-7 суток.

Гражданство Европейского союза

Чуть менее половины клиентов Trust Group — репатрианты. Для неподготовленных людей предоставить точную информацию о семейных корнях и найти документы бывает трудно. В рамках данной программы Trust Group представляет услуги:

  • Бесплатная консультация
  • Поиск и разбор родословной клиента
  • Набор документов
  • Перевод всех бумаг на необходимый язык
  • Легализация документов
  • Частные уроки с репетитором для подготовки к собеседованию и языковому тесту
  • Двойное гражданство

Стоимость — от 2000 евро.

Гражданство США

Побудить поехать в США могут многие личные причины, будь то учеба в лучших университетах мира или перспективная работа. В любом случае, Trust Group поможет в достижении своей цели. Типы помощи:

  • Бесплатная консультация
  • Юридическая помощь на любом этапе приобретения гражданства
  • Сопровождение и усиленная подготовка к тесту в центре ИС
  • Собрание пакета документов
  • Оформление гражданства лицам, не достигшим 18-летнего возраста

Стоимость варьируется от 3000 до 5000 евро.

Гражданство Израиля

Также Trust Group помогает оформить гражданство Израиля. Для того чтобы это сделать, необходимо пройти несколько этапов:

  • Бесплатная консультация с разбором ситуации клиента
  • Подготовка и получение документов
  • Специальное интервью для клиента
  • Подготовка к собеседованию с консулом
  • Как и в предыдущих случаях, цена от 3000 евро

Оффшоры

Предприятие Trust Group поддерживает начинающих и уже опытных бизнесменов. Юристы представленной компании будут сопутствовать клиентов в следующих моментах:

  • Правильное распределение налогообложения доходов и расходов
  • Юридическая помощь при покупке оффшора
  • Работающая программа по выводу бизнеса

Отзывы клиентов

Как говорилось ранее, фирма популярна. В интернете можно найти множество отзывов о работе сотрудников. Как показывает статистика, около 97 % это положительные отзывы и приятные рекомендации. Людей привлекает стоимость и надежность миграционных юристов.

Например, на распространенном миграционном форуме – forumeu.com говорится об образованности и грамотности в решении юридических вопросов, вежливом обращении, оперативности и постоянном контакте специалистов и клиентов. На сайте compania.com.ua также оставляют хорошие отзывы, подчеркивая профессионализм работников.

Темы: Экономика
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