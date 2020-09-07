Обзор компании Trust Group. Миграционные услуги, отзывы и цены
Одни люди решают бороться с препятствиями в законодательстве другого государства самостоятельно. Другие обращаются за помощью к миграционным компаниям и квалифицированным юристам. Последний вариант поможет сэкономить деньги и время. Ниже представлен разбор компании Trust Group, в который входят обзор услуг, цены, отзывы клиентов.
Информация о trust-group.pro
Trust Group — одна из лучших юридических компаний международного уровня. Популярна в Украине, Беларуси, России и странах СНГ. Оказывает различные миграционные услуги, специализирующиеся на получении паспортов ЕС, США и Израиля.
Местоположение главного офиса — Румыния. Основные преимущества перед другими фирмами:
- 7 лет успешной работы
- Компетентность и опытность работников
- Помощь на любом стадии оформления
- Предоставление услуги в ускоренном режиме (гражданство от 6 месяцев)
- Апостиль
- Бесплатные услуги детям
- Гарантия результата
Обзор услуг
Визы
Шенгенская виза делится на виды: рабочая, бизнес, туристическая. Ответственные работники помогут определиться с видом, дадут соответствующие рекомендации и ответят на все интересующие вопросы.
Для оформления визы не важно присутствие клиента, нужно не забыть отправить пакет документов. Срок открытия визы — 1-7 суток.
Гражданство Европейского союза
Чуть менее половины клиентов Trust Group — репатрианты. Для неподготовленных людей предоставить точную информацию о семейных корнях и найти документы бывает трудно. В рамках данной программы Trust Group представляет услуги:
- Бесплатная консультация
- Поиск и разбор родословной клиента
- Набор документов
- Перевод всех бумаг на необходимый язык
- Легализация документов
- Частные уроки с репетитором для подготовки к собеседованию и языковому тесту
- Двойное гражданство
Стоимость — от 2000 евро.
Гражданство США
Побудить поехать в США могут многие личные причины, будь то учеба в лучших университетах мира или перспективная работа. В любом случае, Trust Group поможет в достижении своей цели. Типы помощи:
- Бесплатная консультация
- Юридическая помощь на любом этапе приобретения гражданства
- Сопровождение и усиленная подготовка к тесту в центре ИС
- Собрание пакета документов
- Оформление гражданства лицам, не достигшим 18-летнего возраста
Стоимость варьируется от 3000 до 5000 евро.
Гражданство Израиля
Также Trust Group помогает оформить гражданство Израиля. Для того чтобы это сделать, необходимо пройти несколько этапов:
- Бесплатная консультация с разбором ситуации клиента
- Подготовка и получение документов
- Специальное интервью для клиента
- Подготовка к собеседованию с консулом
- Как и в предыдущих случаях, цена от 3000 евро
Оффшоры
Предприятие Trust Group поддерживает начинающих и уже опытных бизнесменов. Юристы представленной компании будут сопутствовать клиентов в следующих моментах:
- Правильное распределение налогообложения доходов и расходов
- Юридическая помощь при покупке оффшора
- Работающая программа по выводу бизнеса
Отзывы клиентов
Как говорилось ранее, фирма популярна. В интернете можно найти множество отзывов о работе сотрудников. Как показывает статистика, около 97 % это положительные отзывы и приятные рекомендации. Людей привлекает стоимость и надежность миграционных юристов.
Например, на распространенном миграционном форуме – forumeu.com говорится об образованности и грамотности в решении юридических вопросов, вежливом обращении, оперативности и постоянном контакте специалистов и клиентов. На сайте compania.com.ua также оставляют хорошие отзывы, подчеркивая профессионализм работников.