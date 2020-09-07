Проверка контрагента — Выявление состава учредителей и руководителей юридического лица

19:24

Проверка учредителей и руководителей позволит найти все организации, с ними связанные

В процессе проверки контрагента необходимо найти всех владельцев и директоров компании, также полезно выяснить, имеют ли учредители и руководитель отношение к нескольким юридическим лицам, и к каким именно. Сделать это можно через интернет, для данной цели обычно пользуются веб-сервисами, которые работают онлайн и за несколько секунд могут собрать последнюю актуальную информацию о любой отечественной компании, зарегистрированной в ЕГРЮЛ.

Данная мера может потребоваться в следующих ситуациях:

выбор контрагента (проанализировать добросовестность юридического лица потребоваться в случае подбора фирмы, с которой вы собираетесь сотрудничать);

выявление аффилированности специалиста (если вы берете человека на руководящую должность, стоит проверить, к каким компаниям он имел или имеет отношение).

Для выявления состава учредителей и руководства фирмы проще всего использовать веб-сервисы, с помощью которых можно собирать данные о физических и юридических лицах из открытых источников в интернете.

Например, к таким источникам относятся ФНС, Росстат, Федресурс, Федеральная служба судебных приставов и т.д. Веб-сервис «Прима-Информ» оперативно соберет для вас сведения по юридическому лицу из 45+ различных источников.

Предприниматели обычно используют все эти сведения для оценки потенциальных контрагентов. Также проверка состава учредителей и директоров может использоваться для проведения расследований и выявления связей между фирмами и физическими лицами.

Массовые руководители и учредители — законодательная основа

Физическое лицо может быть одновременно директором нескольких юридических лиц. Согласно закону от 1 августа 2016 года его признают «массовым», если он управляет более чем 5 компаниями.

Массовый учредитель принимает участие в 10 и более организациях, для управляющей компании должностей допустимо принимать участие не более чем в 20 фирмах.

Существует официальный список лиц, которые подпадают под данные критерии. Если такой человек имеет отношение к фирме, которую вы проверяете, наш отчет покажет это.

В чем опасность массовых учредителей и руководителей

Если человек принимает участие в большом количестве юридических лиц, но детальная проверка контрагента покажет, что с его бизнесом все в порядке, плохого в этом ничего нет. Существует множество примеров активных предпринимателей, которые успевают успешно управлять всеми своими организациями.

Необходимо только учитывать, что в некоторых случаях такая практика используется с целью уклонения от уплаты налогов или обналичивании денежных средств. Это, так называемые, фирмы-однодневки.

Существует понятие «должная осмотрительность при выборе контрагента». В случае выявления у вашего бизнес-партнера случаев уклонения от уплаты налогов или других нарушений вам придется объяснять ФНС, почему они решили сотрудничать с недобросовестной компанией.

Вы должны будете предоставить документальные подтверждения вашего сотрудничества. В частности, вам придется доказывать, что максимально тщательно проверили контрагента перед началом сотрудничества.

Выявление состава учредителей и руководителей — анализируем аффилированность

Проверка учредителей и руководителей также позволит найти все организации, с ними связанные.

Связь фирм и физических лиц напоминает развернутую сеть, компании и люди могут оказаться связаны через очень длинную цепочку директоров, учредителей и других организаций. Очень часто эта связь может быть неочевидна.

Анализировать аффилированность непросто, поскольку выводы часто неочевидны. В процессе проверки контрагента делать это нужно обязательно, поскольку правильный анализ даст вам очень много полезной информации.

В том числе сведения о связях компаний и физических лиц можно использовать для выявления у юридического лица схем дробления бизнеса, которые используются для уклонения от уплаты налогов.

К примеру, существует несколько маленьких фирм, у них разные адреса и руководители, в некоторых из них встречаются одни и те же учредители. Они отчитываются перед ФНС платят налоги по УСН (упрощенной системе налогообложения), ставки там минимальные.

Все эти фирмы занимаются одной и той же деятельностью. Доходы с них получают одни и те же люди, и по общей прибыли данные компании подпадают под ОСНО (общую систему налогообложения), и должны платить существенно большие суммы в бюджет государства. То есть, мы наблюдаем типичный случай уклонения от уплаты налогов.