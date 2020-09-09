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В России рекордно сократилось число используемых банковских карт

08:20 9.09.2020
Банковские карты
Фото © KM.RU, Илья Шабардин

Эксперты отметили существенное снижение использования россиянами депозитных и кредитных карт во втором квартале текущего года. 

Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные Банка России, число пластиковых карт сократилось на 4,5 миллиона единиц, что является рекордным снижением за последние пять лет. Количество используемых банковских карт на конец II квартала 2020 года составляло 190,3 млн.

Отмечается, что подобное снижение в последний раз наблюдалось в 2015 году, когда количество используемых карт упало на 4 млн единиц.

По мнению экспертов это связано с введением ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в том числе ужесточением правил выдачи банками кредитных карт. 

Другим фактором, по мнению экспертов, является насыщение рынка картами. Так, в среднем, на одного трудоспособного жителя России приходится три карты, одна из которых является основной и активно используется, а остальные получены "на всякий случай".

Темы: Банковское обслуживание населения в России, Электронные платежи и электронные карты
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Комментарии читателей
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09.09.2020, 11:33
Гость: gvozd

золото, биткойн, в худшем случае наличные - но Ни В коем случае не банковские счета и карты..
тем более что все карты в рф контролируются сша.
09.09.2020, 09:38
Гость: Влад

И здорово, что так!
Банки стремятся взять контроль над вашими деньгами. Пока есть наличные, они вынуждены всякие там бонусы в виде кэш-бэков давать.
Если снизится оборот наличных - не то, что кэш-бэка не будет, а за пользование картами цена сразу возрастет в разы! Вклады станут отрицательными. Это ведь банки хранят ваши деньги, а вы пользуетесь этими услугами! И снять-то деньги не получится - наличных ведь ограниченное количество.
Не ленитесь расплачиваться наличными, как немцы, где доля наличных платежей 82%. Это не так удобно, как картами, но это гарантия вашей финансовой независимости и снижение риска запрета наличных.
Не забывайте, что банки сейчас анализируют с помощью ИИ транзакции (что и где купил). составляют профиль пользователя, и по закону могут продавать его третим лицам. Оно вам надо?
09.09.2020, 09:36
Гость: stalker

Я бы добавил еще одну причину. В последнее время сократилось число депозитных вкладов. Во-первых, люди просто потратили деньги, которые там были. Во-вторых, проценты по депозитам стали такие, что хранить деньги в банках на депозитных счетах стало не выгодно.
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