В России рекордно сократилось число используемых банковских карт

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Эксперты отметили существенное снижение использования россиянами депозитных и кредитных карт во втором квартале текущего года.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные Банка России, число пластиковых карт сократилось на 4,5 миллиона единиц, что является рекордным снижением за последние пять лет. Количество используемых банковских карт на конец II квартала 2020 года составляло 190,3 млн.

Отмечается, что подобное снижение в последний раз наблюдалось в 2015 году, когда количество используемых карт упало на 4 млн единиц.

По мнению экспертов это связано с введением ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в том числе ужесточением правил выдачи банками кредитных карт.

Другим фактором, по мнению экспертов, является насыщение рынка картами. Так, в среднем, на одного трудоспособного жителя России приходится три карты, одна из которых является основной и активно используется, а остальные получены "на всякий случай".