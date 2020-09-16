Условия взятия займа под залог автомобиля

22:20

Кредитование с обеспечением – отличная альтернатива потребительским займам, особенно для клиентов, у которых нет официального источника доходов

Без копии трудовой книжки, справки 2-НДФЛ или копии налоговой декларации – банки откажут, поскольку вы будете для них «непривлекательным» заемщиком. Данное правило действует для кредитов на сумму от 300 000 рублей. Меньше 300 000 рублей можно получить без справок, главное – иметь хорошую кредитную историю!

Условия предоставления услуги кредитования под ПТС зависит от кредитора. Процентная ставка устанавливается в диапазоне 3-8% в месяц. Размер займа в микрофинансовой организации определяется индивидуально после осмотра машины. К примеру, в МКК «Ваш Инвестор» заемщики могут легко получить до 95% от рыночной стоимости закладываемой машины. Транспорт должен быть технически исправен и не иметь кузовных повреждений.

По условиям договора кредит выдается на срок от нескольких месяцев до 2 лет. При этом его можно ежегодно пролонгировать, увеличивая срок погашения денежного займа. Условия по денежному займу под залог ПТС авто не меняются. Данный пункт должен быть прописан в договоре.

Требования к займополучателю

Для получения займа на привлекательных условиях заемщик должен отвечать минимальным требованиям кредитной организации. Микрокредитные компании и ломбарды обычно устанавливают низкие требования:

• минимальный возраст – 18 лет;

• максимальный возраст – 65 лет на момент оформления займа под залог автомобиля;

• регистрация – постоянная или временная сроком не менее 1 года в регионе получения кредита;

• гражданство – Российская Федерация.

Официальное трудоустройство, стаж и подтверждение дохода не запрашиваются. Займ под залог автомобиля в 2020 году можно получить даже с плохой кредитной историей. Однако при наличии длительных просрочек, кредитор может отказать или предложить небольшую сумму. Поэтому рекомендуется закрыть текущие обязательства перед оформлением нового займа.

Список документов для получения займа включает несколько пунктов: паспорт гражданина РФ, ПТС и СТС. В некоторых случаях запрашивается второй документ, удостоверяющий личность заемщика (подойдет заграничный паспорт, военный билет, водительское удостоверение, ИНН и так далее).

Когда займ оформляется на чужой авто, нужно приложить к пакету документов генеральную доверенность, заверенную нотариусом. Документ должен содержать данные автомобиля, доверителя и доверенного лица. Обязательно наличие подписи нотариуса и даты составления документа. Минимальный срок действия доверенности – 1 год.

Требования к залоговому автомобилю

Одно из основных условий выдачи займа под залог автомобиля – соответствие транспортного средства требованиям кредитора. Перед принятием решения, МФО осматривает машину и проверяет на соответствие.

Список требований для займа под ПТС в МКК «Ваш Инвестор» состоит из следующих пунктов:

• юридическая «чистота» – транспорт не должен быть угнанным;

• отсутствие залога и других обременений, связанных с наложением ареста;

• возраст отечественной машины – до 10 лет;

• возраст иномарки – нет ограничений, кроме Daewoo – до 12 лет;

• хорошее техническое состояние (желательно);

• полный пакет правоустанавливающих документов;

• нахождение в собственности заявителя или наличие генеральной доверенности.

Осмотр автомобиля – процедура, которая проводится в момент подачи заявки на получение займа. Как правило, оценка транспорта занимает до 30 минут. В течение этого времени эксперт проверяет документы на ТС, а также проводит осмотр кузова, ходовой части и других систем авто.

Поэтому важно подготовить машину, если вы хотите получить крупный лимит. Желательно устранить дефекты кузовного покрытия, провести ремонтные работы по устранению иных проблем, которые могут заметить во время осмотра.

После проведения оценки заемщику сообщается решение МФО, условия кредитования и правила погашения займа под ПТС автомобиля, а также особенности досрочного погашения займа. Все нюансы прописываются в договоре, дополнительно разрабатывается график платежей, согласно которому заемщик должен вносить оплату.

Когда и за чей счет ставится GPS при займе под ПТС

Займодатель прописывает в договоре особый пункт – установку GPS-оборудования, если транспорт остается в пользовании заемщика. Это необходимо для отслеживания автомобиля, если заемщик перестал платить по займу. Расходы по установке оплачивает собственник транспортного средства. Но в некоторых случаях GPS устанавливается за счет микрокредитной компании, например, если сумма займа превышает 500 000 рублей.

По условиям GPS ставится сразу после подписания договора и получения денег.

Когда отберут автомобиль, если не платить по займу под ПТС

Если не платить по займу под залог ПТС, это приведет к серьезным последствиям:

• увеличение суммы задолженности из-за начисления неустойки и штрафов;

• порча кредитной истории и невозможность получить кредит в будущем;

• потеря автомобиля.

Когда нет возможности платить по займу, рекомендуем обратиться к кредитору. Возможно, он найдет решение. Наиболее распространенный вариант – предоставление возможности платить проценты по займу. Но это не значит, что основной долг возвращать не надо. Просто кредитор отсрочит выплату на определенный срок. Так вы не испортите кредитную историю и уменьшите финансовую нагрузку.

Перед обращением в кредитную организацию изучите условия изменения сроков погашения займа. По некоторым продуктам МФО возможно продление срока кредитования.

Если пренебречь общением с кредитором, игнорируя его попытки связаться, скорее всего, у вас заберут автомобиль. Когда длительность просрочки превышает 40 суток, МКК вправе подать исковое заявление в суд для взыскания задолженности.

Итог невыплат по кредиту очевиден – изъятие машины судебными приставами.

Запомните, даже если платить нечем, выход есть – отсрочка платежа, реструктуризация, оплата только процентов. Все это лучше, чем потерять имущество и испортить репутацию.