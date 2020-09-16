Украина планирует запретить импорт картофеля из России

13:41

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассматривает введение запрета на импорт картофеля из России. Как пишет "Интерфакс", данная мера призвана поддержать местных сельхозпроизводителей.

По словам замминистра экономики Украины Тараса Высоцкого, помимо запрета импорта картофеля из России, ведомство планирует ввести господдержку переработки и регулярные консультации фитосанитарной службы.

Также Высоцкий пообщался по телефону с представителями правительства и международными партнерами по статусу реализации земельной реформы.

"Принятие законодательных инициатив "земельного пакета" и соответствующих постановлений кабмина по их выполнению, внедрение прозрачного земельного мониторинга и национальная информационная компания - приоритеты на следующие несколько месяцев", - рассказал он.