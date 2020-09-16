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Украина планирует запретить импорт картофеля из России

13:41 16.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассматривает введение запрета на импорт картофеля из России. Как пишет "Интерфакс", данная мера призвана поддержать местных сельхозпроизводителей. 

По словам замминистра экономики Украины Тараса Высоцкого, помимо запрета импорта картофеля из России, ведомство планирует ввести господдержку переработки и регулярные консультации фитосанитарной службы. 

Также Высоцкий пообщался по телефону с представителями правительства и международными партнерами по статусу реализации земельной реформы.

"Принятие законодательных инициатив "земельного пакета" и соответствующих постановлений кабмина по их выполнению, внедрение прозрачного земельного мониторинга и национальная информационная компания - приоритеты на следующие несколько месяцев", - рассказал он.

Темы: Украина, Мировое сельское хозяйство
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Комментарии читателей
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16.09.2020, 18:28
Гость: Брэхня!

Бандеровцы поссорились с белоруссами.
16.09.2020, 18:10
Гость: Иван Иваныч

Самое смешное, что Украина, мнящая себя великой аграрной страной, съехала со всех позиций и импортирует даже сало. А уж по пшенице мы давно их уделали. Не говоря даже и сыре, где Россия в мире четвёртая.
16.09.2020, 17:50
Гость: доцент

В ответ надо запретить экспорт кваса, лаптей и балалаек на Украину!
16.09.2020, 17:25
Гость: Непонятно?

А откуда в России картофель? Ведь все колхозы развалены, а кормит Россию Лукашенко. Я лично читал об этом на КМ.
16.09.2020, 17:18
Гость: o

Ну вот, жрать будет нечего. Начнется голодомор. Обвинят Россию.
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