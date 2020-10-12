«La Marée» - надежный поставщик морской продукции
Кажется, что нужно прийти в магазин, указать продавцу на красивую тушку тунца или хека – и все, дело сделано. Но все совершенно иначе, потому что для максимального своего удовольствия нужно знать три ответа на ключевые вопросы:
- где покупать рыбку;
- какую рыбу выбрать для создания того или иного блюда;
- как в последствии приготовить вкусный кулинарный шедевр.
Если все так сложно для обычного человека, то что говорить про большие продуктовые магазины и рестораны. Ведь там и объёмы покупок совершенно иные, и нужно всегда покупать только свежую продукцию, да и замороженная рыба, вероятно, окажется высочайшего качества. Поэтому у каждого и розничного покупателя, и оптового всегда возникают сложности. Но решение ест!
Чтобы лакомиться удивительно вкусными блюдами из рыбы различных видов, стоит найти для себя надежного и постоянного поставщика отличной продукции. В связи с чем вам интересно будет узнать информацию о компании «La Marée».
Найдите надежного поставщика – и все проблемы исчезнут!
Известная компания начала свою деятельность давно. Она представляла собой небольшую организацию, предположить столь стремительное развитие которой было сложно. Сегодня же, благодаря опыту и старанию каждого работника, масштабы организации велики. Если изначально просто заказать рыбку в «La Marée» еще было проблематично, то сейчас все иначе.
У компании есть масса преимуществ, стоит только обратить внимание на огромный ассортимент предложений, который постоянно дополняется новыми изысками. Ни один обычный магазин морепродуктов и деликатесов не предложит столько гастрономических удовольствий! Свежих и вкусных, удивительно качественных! За это компанию и любят, высоко ценят как постоянные клиенты, так и те, кто обратился в «La Marée» всего однажды.
Благодаря одной организации становится возможным купить свыше 4 000 видов рыбы, а не довольствоваться только тем, что представлено на витринах супермаркетов.
Особенности компании «La Marée» или 3 главных повода для сотрудничества
- От момента вылова рыбки в Средиземном море или в водах Шри-Ланки нужно всего несколько дней, чтобы улов попал к вам на стол. Логистика налажена, склады есть. Все это и позволяет обеспечить наивысшую скорость доставки вкуснейшего гребешка, тунца, семги и других морских лакомств к вам на стол.
- Начиная с 1989 компания совершенствовала свою деятельность. И сейчас она не останавливается на достигнутом. Склады расширяются, работников в штате становится все больше, приобретается новейшее оборудование, налаживаются связи с новыми зарубежными представительствами – а это все в сумме имеет огромное значение. Улучшения привлекают новых покупателей, заказчиков и постоянных клиентов.
- Только свежая рыбка! Это своеобразный лозунг всей деятельности компании. Вкус продукции предоставленной «La Marée» превзойдет ваши ожидания.