Разрушаем миф - если создать сайт, то пойдут клиенты

19:16 17.10.2020

Мы хотим поговорить на тему создания корпоративного сайта с потенциалом выхода в онлайн рекламу при неправильном подходе

Разрушители надежд - если создать сайт, то пойдут клиенты

У многих владельцев бизнеса почему-то сформировалось понимание – сейчас сделаем корпоративный сайт, и к нам придут новые клиенты, тогда и заживем. Такой проблеме подвержен малый бизнес, который только начинает свою деятельность, либо те, кто долго пролежал в криокамере и только сейчас собрался духом выйти в онлайн.

Сделаем еще одно уточнение – мы рассматриваем бизнес, который работает в конкурентной тематике и имеет небольшую силу бренда, т.е. малоизвестный.

Принято решение о разработке, бизнес на низком старте, заряжен энергией рвать и метать - находят разработчиков под свои бюджеты, начинается движуха, несколько итераций дизайна, верстка, натягивание на CMS, месячные правки, наполнение контентом и вот оно. У бизнеса появился корпоративный сайт - вышел просто красавчик (по мнению заказчика).

Проходят недели, месяцы, но ожидаемого эффекта нет. Только вот потом ЛПР понимает, что без интернет-рекламы ему не обойтись. Вариантов не много – поисковое продвижение сайта, либо контекстная реклама с медийкой. Только потом приходит осознание, что сайт – только инструмент, который нужно уметь использовать.

Еще раз повторим - пустая разработка сайта без дальнейшего сопровождения априори не даст вам прироста новых потенциальных клиентов.

Отчасти в этом виноваты:

Плохие знания ЛПР или тех, кто эту идею проталкивает (создание сайта).

Ошибка в делегировании задач не в те руки.

Разработчики, которым нужно кушать. Под любым предлогом могут кивнуть головой и уверено сказать – «Да, конечно. Будут новые клиенты, как появится сайт».

Бизнес наконец-то определился и решил пойти путём продвижения в органике своего красивого сайта, нашел крутое SEO агентство, проконсультировался со специалистами и еще раз словил разочарование. Что случилось? - оптимизаторы сказали, что тот крутой сайт, который он сделал ранее, не очень подходит под поисковое продвижение и его нужно переделывать с нуля, либо сильно дорабатывать.

Мы не рассматриваем ситуацию, когда сами оптимизаторы могут пойти на ухищрения и манипулировать потенциальным клиентом, навязывая ненужные услуги или переделки (да, таких горе специалистов или агентств полно). Мы говорим про добросовестных специалистов, которые трезво оценили, что продвигать такой сайт в текущей конкуренции – неэффективно.

Бизнес повторно влезает в производственный ад и переделывает сайт, теряя бюджеты там, где можно было избежать, если изначально выбрали бы правильный подход.

На что мы намекаем и что хотим донести всю статью?

Хотим дать владельцам малого бизнеса важный совет – ВСЕГДА, всегда сопровождайте разработку нового сайта со специалистами по SEO (хорошими) или аналитиками со знаниями работы поиска, если есть цель дальнейшего использования каналов интернет-рекламы:

Вы избежите повторных трат на переделку сайта.

Сайт на этапе проектирования будет сделан правильно.

Результаты по SEO будут быстрее и эффективнее.

Вы не потеряет время и деньги.

Би смарт. С любовью, SEO агентство MADMONKS.