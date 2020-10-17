Обзор: Накопительное страхование жизни от УРАЛСИБ Жизнь

22:26 17.10.2020

При заключении договора застрахованное лицо получает возможность выбора широкого спектра параметров

Люди, задумывающиеся о своем будущем, задаются вопросом, насколько оправдано накопительное страхование жизни? В двух словах эта услуга предполагает накопление нужной суммы к определенному времени. Плюс к этому ежегодно застрахованное лицо получает проценты. При наступлении страхового случая, прописанного в договоре, клиент имеет право на выплаты. Также накопления получают родственники или доверенные лица в случае потери жизни или трудоспособности застрахованного лица.

Какие особенности имеет накопительное страхование

Накопительное страхование в компании "УРАЛСИБ Жизнь" имеет следующие преимущества:

1. Такая страховка позволяет реализовать мечты или достичь определенных целей к какому-то сроку. Например, юбилею, поступлению ребенка в ВУЗ и других важных событий.

2. Накопительное страхование жизни позволяет сохранить средства в любых жизненных ситуациях. Все деньги, вложенные клиентом, не могут быть конфискованы и обязательно будут выплачены. Они не взыскиваются в суде или при разводе.

3. Этот тип страхования гарантирует передачу денег лично клиенту или доверенному лицу. Важно - в случае ухода клиента из жизни накопления получают назначенные лица, а не наследники. Полугодовой срок для вступление в право наследования соблюдать необязательно.

4. Доход от накопительного страхования увеличивается с помощью налогового вычета. Согласно 213 статье налогового кодекса, клиент страхования жизни имеет право получить этот вычет. Такие выплаты не являются доходом, для них не нужна декларация 3НДФЛ.

5. Услуга гарантирует дополнительные выплаты в случаях болезней и травм. Клиент получает оговоренную сумму, прописанную в договоре. При этом она не вычитывается из уплаченных взносов, то есть не влияет на накопления. По завершению срока накопленные деньги будут выплачены.

Как воспользоваться программой

Как можно увидеть, преимуществ накопительного страхования довольно много. Заключение договора в компании "УРАЛСИБ Жизнь" состоит из следующих этапов:

1. Выбор условий страхования, а именно: суммы накоплений, взноса и периода оплаты.

2. Оплата взноса в соответствии с программой.

3. Получение накоплений клиентом или его родственниками.

При заключении договора застрахованное лицо получает возможность выбора широкого спектра параметров, а также рисков. В соответствии с программой можно получать дополнительные доходы. Для личного управления страхованием есть возможность подключить автоплатеж.