Когда следует подавать заявление о банкротстве

Иногда нет другого выхода, кроме как подать заявление о банкротстве. 

Но прежде чем вы это сделаете, убедитесь, что вы правильно оценили свою ситуацию. Помочь в ситуации и провести процедуру помогут юристы https://donjurist.ru/bankrotstvo-fizicheskih-lis/. Само слово «банкротство» звучит зловеще. СМИ рассказывают кошмарные истории о, казалось бы, солидных бизнес-гигантах, превращающихся в банкрот. Как узнать, когда пришло время бросить вызов и объявить о банкротстве?

Как оценить финансовое положение

Существует ряд вопросов, которые помогут вам оценить финансово опасную зону:

  1. Выделаететолькоминимальныеплатежипокредитнымкартам?
  2. Вамзвонятинкассаторы?
  3. Мысльотом, какразобратьсясфинансами, пугаетилизаставляет терятьконтроль?
  4. Выиспользуетекредитыдляоплатыпредметовпервойнеобходимости?
  5. Вырассматриваетевозможностьконсолидациидолга?
  6. Вынезнаете, скольконасамомделедолжны?

Если вы ответили утвердительно на два или более вопросов выше, стоит немного подумать о своем финансовом положении. Проще говоря, банкротство – это когда долгов так много, что их нечем выплатить.

Как стать банкротом

Можно стать банкротом одним из двух основных способов. Более распространенный путь – это добровольное заявление о банкротстве. Второй способ – это обращение кредиторов в суд с просьбой признать лицо банкротом.

Есть несколько способов подать заявление о банкротстве, каждый со своими плюсами и минусами. Для этого вы можете проконсультироваться с юристом, чтобы выбрать наиболее приемлемый вариант, подходящий именно для ваших обстоятельств.

Частные причины

Есть много причин, по которым люди заявляют о банкротстве: безработица, большие медицинские расходы, серьезный перерасход кредита и семейные проблемы. Такое называют термином «прямое банкротство». Банкротство ликвидирует ваши активы, чтобы погасить как можно большую часть долга. Денежные средства от ваших активов распределяются между кредиторами, такими как банки и компании, выпускающие кредитные карты.

Реогранизованное

Для людей, у которых есть собственность, которую они хотят сохранить, подача заявления о банкротстве может быть лучшим выбором. Такое банкротство также известно как реорганизационное банкротство. Оно позволяет людям погашать свои долги в течение трех-пяти лет. Для лиц, имеющих стабильный предсказуемый годовой доход, предлагается льготный период. Любые долги, оставшиеся в конце льготного периода, погашаются.

После того, как дело о банкротстве одобрено судом, кредиторы должны прекратить контакты с должником. Обанкротившиеся лица могут продолжить работу и погасить свои долги в ближайшие годы, сохранив при этом свою собственность и имущество.

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