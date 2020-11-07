Оценка соответствия стандартам информационной безопасности по ГОСТ Р 57580.1-2017

22:10 7.11.2020

С 2021 года изменяются нормативы информационной безопасности финансовых организаций

Основные требования к защите данных изложены в ГОСТ Р 57580. Компания ITGLOBAL предлагает комплекс услуг по оценке систем информационной безопасности (ИБ), составление отчетов по форме, установленной государственным стандартом. Готовый документ представляется заказчиком регулятору.

Какие организации должны проверить информационную безопасность?

В соответствии с регламентом, стандарты ИБ проверяются у

кредитных, некредитных ФИ;

операторов, участников платежных систем;

операционных, клиринговых центров.

Уровни защиты информации

Организации должны обеспечить один из трех уровней:

минимальный (3);

стандартный (2);

усиленный (1).

Для большинства компаний достаточно соответствия минимальному уровню. Усиленные стандарты применяются системообразующими банками, операционными (клиринговыми) центрами.

Какие ресурсы подлежат проверке?

ГОСТ делит анализируемые инструменты на две категории – объекты доступа и ресурсы доступа. К объектам относится оборудование, в том числе банкоматы, терминалы, сети, серверы, рабочие места. Ресурсы доступа включают ВМ, файловые, в том числе сетевые, структуры, веб-сервисы, базы данных, автоматизированные системы и мессенджеры, в том числе электронную почту. Специалисты компании выбирают ресурсы для оценки на предварительной стадии обследования.

Что регламентирует ГОСТ Р 57580.1-2017?

В документе приводятся

порядок оценки;

градация полученных результатов;

алгоритмы расчетов;

формы отчетности;

правила представления отчетов в ЦБ.

Все финансовые организации должны проверить соответствие системы информационной защиты новому стандарту. При выявлении несоответствия отдельных показателей необходимо изменить ИС и операционное обеспечение до 1 января 2021 года.

Преимущества обращения в ITGLOBAL

Безупречная репутация компании ITGLOBAL.COM является одним из лидеров ИТ-аутсорсинга.

Профессионализм. Для развития инфраструктуры заказчиков используется опыт ведущих мировых производителей и разработчиков.

Готовые решения. При несоответствии стандартам специалисты предлагают оптимальные варианты для изменения ситуации: предотвращения угроз, внедрения бизнес-процессов, регламентов, инструкций.

Как проводится оценка?

На первом этапе изучаются бизнес-процессы, нормативная документация, выявляются вероятные угрозы. Проверяются существующие протоколы ИБ. Проводится опрос сотрудников для выявления не программных средств защиты. Выявляется соответствие используемых методов защиты объектам информационной инфраструктуры. По алгоритмам регулятора определяются итоговые показатели оценки. Составляются и представляются отчеты.