22:09 7.11.2020

Руководители отделов рекламы и продаж должны понимать, как работать с полученными отчетами сквозной аналитики

Торговый оборот и прибыль компании зависит от эффективности рекламы. Что такое сквозная аналитика? Это комплексный анализ маркетинговых инвестиций, поведения, откликов потенциальных заказчиков и продаж.

Что является основной целью сквозной аналитики?

Выявление прибыльных и убыточных рекламных каналов. После изучения отдачи по каждому виду маркетинговых вложений принимается решение об увеличении, продолжении или прекращении финансирования этих рекламных проектов, или использовании новых, более эффективных инструментов.

Как производится анализ данных?

На первом этапе собирается информация о затратах по каждому виду онлайн и оффлайн рекламы. Затем используется статистика колл-трекинга, посещений сайтов. К этим базам добавляются отчеты по продажам и повторным продажам (LTV).

С какой периодичностью представляются отчеты?

Возможен анализ ежедневных, еженедельных, ежемесячных данных. При выборе формы учитывается график затрат на рекламу и торговый оборот.

Где хранятся данные?

Статистическая и аналитическая информация доступна в Google Analytics. Можно в любой момент посмотреть необходимые сведения, составить рандомный отчет по интересующим темам.

В чем заключаются преимущества сквозной аналитики?

Экономия. Прекращается финансирование бесполезных рекламных проектов.

Комплексная оценка состояния бизнеса. Все данные по оборотам, затратам на рекламу, клиентам собираются в одной базе.

Выбор оптимальной стратегии. На основании полученной информации принимаются решения о росте или сокращении оборотов, поиске новых ниш.

Почему заказчики выбирают Romi Center?

Бесплатный тестовый период. В течение 14 дней вы пользуетесь сервисом и принимаете решение о целесообразности заключения договора.

Оперативность. При подключенном колл-трекинге специалисты настраивают генерацию отчетов в течение нескольких часов.

Приемлемая стоимость услуг. Цены компании на сквозную аналитику ниже средних по рынку.

Профессионализм. В активе команды сотни успешных проектов.



От чего зависит выбор аналитической стратегии?

Оптимальные модели подбираются по:

сфере бизнеса (торговля, услуги, производство);

региону;

расходам на рекламный бюджет;

уровню конкуренции;

компетенции менеджеров.



Руководители отделов рекламы и продаж должны понимать, как работать с полученными отчетами сквозной аналитики. Результаты обработки представляются в форме текстовой части, таблиц, графиков, диаграмм. Основными факторами, влияющими на выбор, считаются уровень конкуренции, а также компетенции специалистов.