Ломоносовские продукты: Натуральность – залог здоровья каждого человека
Выбор огромный, и, казалось бы, что каждый найдет для себя, то, что ищет. Но качественная и натуральная ли продукция продается на полках наших супермаркетов? Конечно же нет. Практически любая фирма по производству продуктов питания пытается удешевить производство продуктов, приобретая сырье более низкого качества, и добавляя разные усилители вкуса и ароматизаторы.
Каждый человек прекрасно знает и понимает, чтобы иметь отличное здоровье, необходимо употреблять в пищу только натуральные продукты. Каждый родитель хочет кормить своего ребенка хорошими и качественными продуктами питания.
Компания «Ломоносовские продукты» отошла от всеобще принятой нормы изготовления продуктов питания. Продукты готовятся вручную и без использования консервантов и других химических добавок.
Вся продукция производится в деревне Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области. Повара изготавливают все вручную, без использования современных кухонных машин и комбайнов. В процессе приготовления каждый вкладывает в блюдо частичку своей души и любви, как будто готовит у себя дома, на своей кухни и для своей семьи.
Состав продукции «Ломоносовские продукты» натуральный настолько, насколько каждый человек сам бы приготовил данное блюдо.
Жестокий отбор поставщиков гарантирует качественное и натуральное сырье, из которого в дальнейшем повара приготовят еду. В свою очередь, каждое блюдо имеет неповторимый вкус, хоть и сделано из простых продуктов. Но залог хорошего вкуса конечного изделия – это правильно подобранные и хорошо сочетаемые ингредиенты. Это под силу только профессионалам своего дела.
Отличительные особенности «Ломоносовских продуктов»:
- состав продуктов соответствует стандартам пищевой безопасности НАССР;
- только натуральные ингредиенты;
- в составе нет химических добавок и консервантов;
- срок хранения продукции всего 7 суток;
- при приготовлении блюд используется максимально ручной труд мастеров – 85%;
- можно давать детям, если у ребенка нет аллергии на яичный белок, глютен и специи.
Производство изготовления продуктов полностью открыто. Весь процесс приготовления можно посмотреть в онлайн-формате на ярмарке «Ломоносовских продуктов» в дни ее проведения, или предварительно оставив заявку на сайте и посетить производство самому.
Главная цель приготовления «Ломоносовских продуктов» - это создание натурального вкусного продукта с понятным составом.
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