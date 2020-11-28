Ломоносовские продукты: Натуральность – залог здоровья каждого человека

23:18 28.11.2020

На сегодняшний день прилавки магазинов завалены разными продуктами и полуфабрикатами

Выбор огромный, и, казалось бы, что каждый найдет для себя, то, что ищет. Но качественная и натуральная ли продукция продается на полках наших супермаркетов? Конечно же нет. Практически любая фирма по производству продуктов питания пытается удешевить производство продуктов, приобретая сырье более низкого качества, и добавляя разные усилители вкуса и ароматизаторы.

Каждый человек прекрасно знает и понимает, чтобы иметь отличное здоровье, необходимо употреблять в пищу только натуральные продукты. Каждый родитель хочет кормить своего ребенка хорошими и качественными продуктами питания.

Компания «Ломоносовские продукты» отошла от всеобще принятой нормы изготовления продуктов питания. Продукты готовятся вручную и без использования консервантов и других химических добавок.

Вся продукция производится в деревне Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области. Повара изготавливают все вручную, без использования современных кухонных машин и комбайнов. В процессе приготовления каждый вкладывает в блюдо частичку своей души и любви, как будто готовит у себя дома, на своей кухни и для своей семьи.

Состав продукции «Ломоносовские продукты» натуральный настолько, насколько каждый человек сам бы приготовил данное блюдо.

Жестокий отбор поставщиков гарантирует качественное и натуральное сырье, из которого в дальнейшем повара приготовят еду. В свою очередь, каждое блюдо имеет неповторимый вкус, хоть и сделано из простых продуктов. Но залог хорошего вкуса конечного изделия – это правильно подобранные и хорошо сочетаемые ингредиенты. Это под силу только профессионалам своего дела.

Отличительные особенности «Ломоносовских продуктов»:

состав продуктов соответствует стандартам пищевой безопасности НАССР;

только натуральные ингредиенты;

в составе нет химических добавок и консервантов;

срок хранения продукции всего 7 суток;

при приготовлении блюд используется максимально ручной труд мастеров – 85%;

можно давать детям, если у ребенка нет аллергии на яичный белок, глютен и специи.

Производство изготовления продуктов полностью открыто. Весь процесс приготовления можно посмотреть в онлайн-формате на ярмарке «Ломоносовских продуктов» в дни ее проведения, или предварительно оставив заявку на сайте и посетить производство самому.

Главная цель приготовления «Ломоносовских продуктов» - это создание натурального вкусного продукта с понятным составом.