«ТилТех Капитал» стал совладельцем люксового ресейл-маркетплейса

22:30 9.12.2020

Основанный бывшим владельцем «Вкусвилла» фонд «ТилТех Капитал» заключил сделку с Luxxy, c2c-площадкой для продажи люксовой одежды и аксессуаров

Инвестиции в размере 15 млн рублей позволят фонду получить 12,5% ресейл-маркетплейса.

По оценке РБК исследования за 2019 год, ресейл-площадка Luxxy считается крупнейшей из представленных подобных сервисов в России. Онлайн-платформа предоставляет частным продавцам возможность размещать объявления о продаже премиальных товаров. Сам Luxxy выступает гарантом безопасных сделок и подлинности брендовой одежды, обуви и аксессуаров.

Поступление инвестиционных средств от «ТилТех Капитала» разбито на два этапа — в ноябре и декабре 2020 года. Инвестиции будут использованы для масштабирования сервиса в России: планируется расширение базы продавцов и покупателей, улучшение клиентского сервиса и функционала сайта, расширение команды.

По словам еще одного инвестора Luxxy, — бывшего топ-менеджера Avito Романа Павлушко — в России рынок онлайн-ресейла по-прежнему недооценен. Представляют его преимущественно компании, сводящие покупателей и продавцов, однако гарантом сделки не выступающие. Тем временем, благодаря современным технологиям реально оцифровать все этапы сделки — от проверки подлинности товара до момента его получения покупателем. Роман Павлушко убежден, что у команды Luxxy есть серьезные перспективы в сегменте ресейл-продажи брендовых вещей и аксессуаров. Это обусловлено и предпринимательским опытом, и выбором люксового сегмента рынка.

В 2021 году также планируется тестирование гипотез для международной экспансии Luxxy. Сервис уже сотрудничает с eBay и продолжает поиск новых международных fashion-маркетплейсов для расширения сотрудничества. На текущий момент доля иностранных сделок составляет 15%. Помимо россиян, сделки через Luxxy осуществляют жители США, Китая, Италии, Франции и других стран.

Сооснователь маркетплейса Владимир Евладов поясняет, что основным потребителем для Luxxy остается Россия, а зарубежнные рынки являются дополнительными каналами продаж. В качестве примера он приводит США, определяя его как потребителя хорошего, но искушенного. Интересно, что именно с жителем Соединенных Штатов Luxxy провел свою крупнейшую на сегодня сделку. В рамках безопасной сделки сервиса покупатель приобрел лимитированную сумку Hermes Birkin Croco за 2,7 млн рублей.