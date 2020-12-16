Нюансы организации доставки еды и товаров. Подбираем упаковку

13:56 16.12.2020

С каждым днем все больше организаций задумываются о возможности интеграции в свой бизнес-услуги точечной доставки заказов клиенту

Наряду с торговыми предприятиями это могут быть производители товаров или заведения общепита. Для перемещения отправлений по стране прекрасно подходит сервис транспортных компаний и почты. В локальном масштабе задача решается собственным отделом доставки или аутсорсингом — курьерскими службами, такси.

Помимо внедрения инструментов обработки заказов, а также проработки логистики, потребуется решить вопрос с упаковкой. Сегодня все чаще выбор делается в пользу картонной тары, даже если речь идет о еде из ресторана. Такой вариант надежно защищает отправление от возможных случайных повреждений, что одинаково важно как для элитной закуски, так и дорогостоящего гаджета.

Изготовление упаковки по индивидуальному заказу

Производство гофротары по индивидуальным требованиям заказчика является достаточно распространенной услугой в сфере обслуживания транспортно-логистического и складского хозяйства. В этом случае упаковка полностью соответствует потребностям конкретного бизнеса как по части стоимости, так и в плане функциональности. Типовые размеры коробок не всегда позволяют обеспечить корректную упаковку, что доставляет массу неудобств при обработке потока заказов. Именно поэтому все крупные интернет-магазины и торговые площадки рано или поздно приходят к необходимости заказа нестандартной тары под свои нужды — в конечном счете это экономит время, а значит и деньги.

Гофрокартон марки Т-24

Гофрокартон Т-24 является одним из наиболее популярных материалов для изготовления брендированных коробок и тары. Объясняется это не только достаточно приятным внешним видом, но и повышенной плотностью, обеспечивающей конечное изделие дополнительной износоустойчивостью. Марка Т-24 не идеально, но все же лучше переносит контакт с влажной средой, что не дает коробке развалиться при случайном попадании под дождь.