Регистрация компании в Китае - подробности

02:12 20.12.2020

В рамках современного мира все больше люди стремятся к независимости

Стараются вести активный образ жизни, идти в ногу со временем, открывать бизнес - дело, всей своей жизни. Сейчас много компаний и фирм занимаются торговлей на внутреннем рынке, где поставщиком выступает Китай. А что будет, если открыть бизнес в Китае? Да, да, не в России, а в Китае. Правительство Китая довольно часто принимает различные благоприятные меры для создания и развития предпринимательства, а низкая оплата рабочая силы, экономическая и политическая стабильность, минимальный госконтроль и поддержка правительства – это рай для предпринимателя. Поэтому российский предприниматель с интересом осваивает возможность открыть свое дело в Китае. Существует несколько ниш, где можно обосноваться, например: торговля товаров из России, услуги общественного питания, фитнес-центры, организации юридических услуг, оказывающие помощь в экспортно-импортных операциях и т.д.

Но такой бизнес подходит для активных предпринимателей, ведь конкуренция на рынке довольно высокая, ценится уникальных подход к решению задач, и что вы сможете предложить рынку.

Регистрация компании в Китае – дело не простое и можно столкнуться с рядом нюансов и особенностей:

Знание китайского языка. В случае отсутствия знания, можно нанять переводчика. Выбор организационно-правовая формы. Каждая форма имеет свою особенность:

- Совместное предприятие. Открытие только с партнером-китайцем. Вы должны ему доверять, ведь у него будет контрольный пакет акций, а у Вас меньше проверок, как к иностранному предпринимателю

- Представительство. При данной форме продажа товаров невозможна. Возможно лишь представительство Вашей компании.

- Компания с абсолютным иностранным капиталом. Приходится дорого из – за получения специального разрешения и внесение немалой суммы на счет.

Продвижение бизнеса. Реклама очень строго контролируется и редко выпускается.

Знание традиций и праздников страны.

Открытие бизнеса – дело не быстрое, поэтому нужно набраться терпения и решать проблемы по мере их поступления.

Несколько советов бизнесмену:

Не жалейте денег на услуги профессиональных юристов и переводчиков. Следите за новинками – посещайте выставки, вебинары, конференции для собственников компаний. Избегайте проблем с представителями власти, сотрудниками таможенного контроля, налоговыми органами. Анализируйте рынок и ассортимент своей продукции. Китайский рынок очень быстро развивается. Изучайте местный менталитет, вплоть до примет и суеверий.



