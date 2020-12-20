«Контейнер-Логистик»: поставки морских грузовых контейнеров

02:10 20.12.2020

Компания «Контейнер-Логистик» поставляет морские контейнеры во все регионы РФ

В каталоге представлен широкий выбор контейнерных модулей разных модификаций.

«Контейнер-Логистик» помогает быстро и эффективно решать вопросы, связанные покупкой модулей любого типа. Выбираете тару, заказываете доставку и в сжатые сроки получаете заказ.

Все виды контейнеров – от стандартных до рефрижераторных модулей

Если вам нужен хороший контейнер для перевозки грузов автомобильным, морским или железнодорожным транспортом, в каталогах компании наверняка найдется модуль, соответствующий вашим потребностям.

Поставщик продает разные виды контейнеров:

сухогрузные и рефрижераторные;

стандартные 20 и 40 DC;

Open Top (открытый верх);

40 PW и 45 PW НС;

высокие (High Cube) 40 и 45-футовые.

Компания реализует новые и б/у морские контейнеры. С полным перечнем продукции и подробным описанием модулей можно ознакомиться на сайте https://www.container-logistic.ru/, здесь же предусмотрен удобный фильтр для подбора интересующего контейнерного оборудования – указываете размер тары (20, 40 или 45 футов), состояние (новая или б/у) и модификацию, после чего система подбирает изделия.

Как заказать морской контейнер и оформить доставку модуля

Алгоритм действий прост – связывайтесь с поставщиком любым удобным способом, по телефону или через сайт. Выбирайте модель, учитывая размеры и тип конструкции. При дистанционном заказе компания отправит клиенту подробный отчет о состоянии тары с фотографиями и указанием характеристик.

Дальше остается указать адрес доставки, чтобы компания организовала транспортировку модуля, выбирая оптимальный маршрут (тара доставляется разным транспортом).

На сайте поставщика предусмотрен необходимый функционал для клиентов – каталоги модулей для перевозок с описанием и фотографиями, формы заказа, опция обратного звонка и пр.

В продаже представлена тара с надежными креплениями, выполненная из качественных материалов, соответствующая требованиям Таможенной конвенции (это подтверждают таблички КБК на модулях).

Преимущества работы с «Контейнер-Логистик»

Широкий ассортимент контейнеров разного типа.

Приемлемые цены и гибкие условия для клиентов.

Помощь в выборе.

Разные варианты доставки (в круглосуточном режиме, без выходных).

Доставка в разные регионы России.

Точную информацию о тарифах, сроках и способах доставки уточняйте у менеджеров компании, специалисты предоставят всю необходимую информацию по любым возникающим вопросам.