«Контейнер-Логистик»: поставки морских грузовых контейнеров
В каталоге представлен широкий выбор контейнерных модулей разных модификаций.
«Контейнер-Логистик» помогает быстро и эффективно решать вопросы, связанные покупкой модулей любого типа. Выбираете тару, заказываете доставку и в сжатые сроки получаете заказ.
Все виды контейнеров – от стандартных до рефрижераторных модулей
Если вам нужен хороший контейнер для перевозки грузов автомобильным, морским или железнодорожным транспортом, в каталогах компании наверняка найдется модуль, соответствующий вашим потребностям.
Поставщик продает разные виды контейнеров:
- сухогрузные и рефрижераторные;
- стандартные 20 и 40 DC;
- Open Top (открытый верх);
- 40 PW и 45 PW НС;
- высокие (High Cube) 40 и 45-футовые.
Компания реализует новые и б/у морские контейнеры. С полным перечнем продукции и подробным описанием модулей можно ознакомиться на сайте https://www.container-logistic.ru/, здесь же предусмотрен удобный фильтр для подбора интересующего контейнерного оборудования – указываете размер тары (20, 40 или 45 футов), состояние (новая или б/у) и модификацию, после чего система подбирает изделия.
Как заказать морской контейнер и оформить доставку модуля
Алгоритм действий прост – связывайтесь с поставщиком любым удобным способом, по телефону или через сайт. Выбирайте модель, учитывая размеры и тип конструкции. При дистанционном заказе компания отправит клиенту подробный отчет о состоянии тары с фотографиями и указанием характеристик.
Дальше остается указать адрес доставки, чтобы компания организовала транспортировку модуля, выбирая оптимальный маршрут (тара доставляется разным транспортом).
На сайте поставщика предусмотрен необходимый функционал для клиентов – каталоги модулей для перевозок с описанием и фотографиями, формы заказа, опция обратного звонка и пр.
В продаже представлена тара с надежными креплениями, выполненная из качественных материалов, соответствующая требованиям Таможенной конвенции (это подтверждают таблички КБК на модулях).
Преимущества работы с «Контейнер-Логистик»
- Широкий ассортимент контейнеров разного типа.
- Приемлемые цены и гибкие условия для клиентов.
- Помощь в выборе.
- Разные варианты доставки (в круглосуточном режиме, без выходных).
- Доставка в разные регионы России.
Точную информацию о тарифах, сроках и способах доставки уточняйте у менеджеров компании, специалисты предоставят всю необходимую информацию по любым возникающим вопросам.
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