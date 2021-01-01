«Газпром» начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту
"Газпром" 1 января начал поставлять газ в Сербию, а также в Боснию и Герцеговину по новому маршруту - через Турцию и Болгарию.
Из России газ транспортируется по морскому газопроводу "Турецкий поток", далее по территории Турции, затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию, где распределяется и подается потребителям Сербии и Боснии и Герцеговины, сообщает ТАСС.
Поставки по этому маршруту стали возможны благодаря расширению и вводу новых газотранспортных мощностей компаниями "Булгартрансгаз" на территории Болгарии и Gastrans d. o. o. Novi Sad на территории Сербии.
Утром 1 января президент Сербии Александар Вучич запустил газопровод "Балканский поток" в Сербии. Проходящий по территории Сербии участок является продолжением одной из двух веток открытого 8 января 2020 года "Турецкого потока", по которой газ из России должен поступать в Турцию, а затем в Болгарию, Сербию и Венгрию. Длина участка составляет 403 км, а проектная мощность - 13,9 млрд куб. м газа в год.
Сейчас с помощью "Турецкого потока" российский газ получают шесть стран Европы - Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Сербия и Босния и Герцеговина.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Радость великая ,что страны нато подзаработают за ваш счёт,а вокруг даже Питера газ из балонов.
....Впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой газ ............
Хорошо разбавленный туркменским и казахстанским, такова горькая правда. Азербайджан тырит газ из Среднй Азии который шёл по нашей трубе.
причём тут азейбаржданский газ, если речь о "очередной перемоге Краины", ну и Польши, их транзит тю-тю, а скоро СП2 запустят, тогда трубу взорвут на границе ДНР и всё, бай-бай
Зелька будет дальше мечтать про пляжи Крыма)
"Газпром" 1 января начал поставлять газ в Сербию,а также в Боснию и Герцеговину по новому маршруту-через Турцию и Болгарию. ////
Декабрь31,2020
Через Грузию в ЕС:начались поставки азербайджанского газа на европейский рынок
Начались поставки азербайджанского газа в Европу через Трансадриатический газопровод (TAP),сообщает агентство Trend.
«Впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой газ на европейский рынок по трубопроводам.После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября коммерческий газ был доставлен сегодня из Мелендуньо в Италию через SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврия в Грецию и Болгарию через DESFA. Азербайджан,имеющий прямой доступ к европейскому рынку газа,который является крупнейшим импортером природного газа в мире,диверсифицировал свои экспортные возможности»,–сказано в сообщении.
Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев назвал сегодняшний день историческим.
«Я хотел бы поблагодарить страны-партнеры и компании,которые создали проекты ТAP и Шах Дениз-2,Южный газовый коридор и впервые внесли свой вклад в поставку азербайджанского газа на европейский рынок.Выражаем огромную благодарность экспертам,всем нашим коллегам, финансовым учреждениям,поддерживающим этот проект,и жителям населенных пунктов,через которые проходят наши трубопроводы»,–отметил он.
Ну вот. А кто -то говорил газопроводы ненужная вещь. Ещё Сила Сибири ждёт, когда китайцы закончат свои 4000 км пути.