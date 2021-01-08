19:16 8.01.2021

Грузоперевозки в порт и из него по Одессе

У нас часто заказывают перевозки в Одесский морской торговый порт. Это один из самых больших портов в бассейне Черного моря. Его обще годовая пропускная способность 40 миллионов тонн, среди которых 15 миллионов тонн составляют сухие грузы. Сотрудники компании "Мотор-М" города Одессы помогут организовать грузоперевозки с погрузкой-выгрузкой, смогут подождать сколько нужно, если товар еще не растаможили.

Осуществляем трансфер из Одессы в любой город Украины. Мы хорошо знаем особенности движения не только Северного Причерноморья, но и в столичном регионе, западных и центральных областям. Мы сможем быстро доставить груз куда нужно, гарантировать его сохранность.

Перевозка Одесса-Киев. Расстояние между городами оставляет 473,4 км. Если двигаться по трассе Е95, добраться до столицы Украины удастся за 5,5 часов. При выборе маршрута по дорогам Е 95 и М05, расстояние составит 518 км, а время в пути увеличится на час. При следовании такими трассами, как Е 584 и Н01, в дороге придется провести более 10 часов.

Перевозка Одесса-Львов. Расстояние между городами 794 км. Преодолеть его можно более чем за 10 часов. Одесса и Львов соединены такими магистралями, как: E95/М05, Е50/М12. Одесса-Днепр Минимальное время в пути 7,5 часов при следовании по трассе М14 и H11. Придется преодолеть расстояние в 454 км.

Перевозка вещей при квартирных переездах в Одессе

Сообщите потребуется ли вам помощь бригады профессиональных грузчиков. Наши сотрудники смогут аккуратно снести рояль с 8-го этажа или запаковать старинный фарфоровый сервис. Мы осуществляем грузоперевозки под ключ и можем самостоятельно упаковать и погрузить все вещи, отвезти куда и когда нужно, разгрузить машину, занести все на любой этаж.

Рассчитайте стоимость услуги. У нас фиксированные тарифы. Мы не увеличиваем стоимость трансфера в процессе его осуществления, гарантируем порядочность. Постоянные клиенты компании, которые ездят с нами часто, могут рассчитывать на скидки в индивидуальном порядке.

Почему выбирают "Мотор-М" для переезда

Мы оказываем широкий спектр услуг, среди которых квартирный, офисный и дачный переезд, доставка товаров по городу. Нас выбирают за: низкие цены на грузоперевозку. хорошие технические возможности; грамотную логистику; гарантии сохранности груза; возможность мониторинга всех этапов трансфера; оперативное и адекватное реагирование на все клиентские просьбы; опытных и ответственных водителей, логистов. Мы работаем легально. Все наши сотрудники официально зарегистрированы, а мы предоставляем все необходимые документы для подтверждения оказания услуги. Обращайтесь, оцените лично с нами приятно иметь дело во всех отношениях!

Подробно: грузовое такси "Мотор-М" (г.Одесса)