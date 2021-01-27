Статистика Яндекс.Маркета и сервиса “Объявления” ВКонтакте — итоги года и популярные запросы

19:46 27.01.2021

Команда Яндекс.Маркета подвела итоги года и обнародовала результаты. На декабрь 2020 года число уникальных пользователей увеличилось до 6 миллионов. Параллельно расширился ассортимент

Теперь в онлайн-витрине представлено более 2-х миллионов товаров. Разберемся в результатах подробнее, Благодарим за помощь в подготовке материала seo-команду из Калининграда 39saitov.ru.

Итак!

В числах рост платформы выглядит так: 7300 реальных партнеров и 25 тысяч предложений, размещенных в рамках рекламной модели. Самыми популярными по итогам года стали категории с автотоварами (прирост в 9,5 раза), товарами для отдыха и развлечений (в 6 раз), товарами для здоровья (в 4 раза). Динамика роста очевидна.

Платформа Маркета доставляет заказы курьерами в 6 городов РФ:

Москву;

Казань;

Ростов-на-Дону;

Краснодар;

Нижний Новгород;

Санкт-Петербург.

Заказы “в один клик” пока в стадии тестирования, доступны для покупателей из столицы и Петербурга. Чтобы заказать товар достаточно кликнуть по кнопке “доставка”. Заказ будет отправлен на адрес ближайшей Яндекс.Лавки, откуда курьер Маркета заберет его на следующий день и доставит получателю.

Директор сервиса Татьяна Умряева утверждает, что команда продолжает активно улучшить работу сервиса, планирует создание единого кабинета для партнеров, минимизировать сложности в процессе оформления и расширить логистическую сеть для быстрой отправки/получения товаров по всем регионам страны.

Добавим, что на Яндекс-Маркете действует предложение по снижению ставки по выставленным товарам на маркетплейсе независимо от категории. Если раньше это были 3%-20% в зависимости от категории, то теперь единая ставка — 2% от цены товара.

“Праздничные” интересы россиян — статистика “Объявлений” ВКонтакте

Команда сервиса “Объявления” проанализировала статистику запросов в период с 1 по 10 января нового года, чтобы понять, что искали и чем интересовались россияне. В итоге выяснилось, что “горячими” темами стали покупка автомобиля и переезд. Чуть меньше искали товары из раздела зимнего спортивного инвентаря.

Активнее всего искали объявления по продаже авто с 1 по 10 января. В приоритете оказались авто с пометками: “гараж”, “приора”, “с пробегом”.

Почетное второе место среди запросов занимают “коньки”. Желающих купить коньки оказалось больше, чем планирующих путешествия на горнолыжные курорты. Лыжи и экипировку для спусков пользователи искали не так часто (запрос занимает 17 место).

В период новогодних и рождественских каникул россияне искали объявления об аренде квартир (3 место). В топ-20 попали запросы о покупке новой мебели, часов и интерьерных аксессуаров. Также пользователи сервиса активно интересовались домашними питомцами, преимущественно собаками, кошками и попугаями.

На 4 месте в топе любители “яблочной” техники. Запросов, связанных с покупкой iPhone, оказалось в 3 раза больше запросов о покупке смартфонов других производителей.

На последнем месте в ТОП-5 оказались объявления о продаже игровых приставок четвертого поколения. Покупкой ноутбуков и видеокартами интересовались в такой очередности: лэптопы — 6 место в рейтинге, видеокарты — 9 место.

Отметим, что сервис “Объявления” работает ВКонтакте с 1 декабря. Его аудитория составляет более 26 миллионов человек, в 4 тысячах сообществ.