Обзор компании МПК Парамайнекс Финанс

05:42 5.02.2021

МПК Парамайнекс Финанс- профессионалы в сфере ИТ и финансов. Деятельность компании направлена на управление капталом на финансовом рынке. В 2020 году показатели доходности компании составили 5,8 %.

Парамайнекс Финанс стремится создать среду, которая способствует профессиональному развитию и личному росту, цель которой -успех!

Организация имеет большое количество бизнес партнеров не только в России, но и за рубежом. Завоевали доверие и авторитет, используя многолетний опыт и неординарные идеи для предоставления более эффективных решений.

Одним из крупнейших партнеров является швейцарская компания Praem Capital. Инвестиционная система Praem обеспечивает безопасность капитала, благодаря интеллектуальному технологическому подходу . Торговые боты Praem Capital разработаны командой опытных математиков для торговли на валютных, криптовалютных и фондовых рынках.

МПК Парамайнекс Финанс несёт ответственность перед клиентами своим имуществом. Уставной капитал организации на данный момент составляет 8 337 632 000 рублей. Так же компания предоставляет высокие гарантии своим клиентам.



Одной из форм гарантии является вексельная программа. Вексель представляет собой ценную бумагу, оформленную по установленной форме, имеющую высокую степень защиты от подделок. воспользоваться векселем можно несколькими способами- это уплата собственных долгов, продажа банковским организациям. Ценность векселя, по мере приближения срока уплаты долга, возрастает.

Существует и иная форма гарантии- поручительство. В случае если одна сторона нарушает свои договорные или юридические обязательства, для выплаты убытков, понесенных другой стороной, привлекается поручитель ,в данной ситуации это (ООО "Юнит Ком").

В компании имеется залоговое имущество, которое так же является частью гарантии компании.

Благодаря своему спектру гарантийных продуктов, Парамайникс Финанс заключает коммерческие контракты, тем самым имеет возможность снизить риски для инвестиций.

Так же имеет возможность поддерживать компании в разных правовых юрисдикциях, создавать гибкие условия.

Отзывы клиентов о МПК Параманикс Финанс:

Екатерина Маслова

+ гарантии, % хороший, надежность, замечательные сотрудники , возможность получения % на карту банка, возможность пополнения дистанционно , всегда на связи .Спасибо Вам

Виталий Конуркин

Компания с сильными гарантиями , которых пока не наблюдал в кооперативах .

Ульяна Гришина

Разместила свои сбережения на 1 год и осталась довольна. Проценты получаю ежемесячно и в сроки. Спасибо менеджерам за их внимательность и доброжелательность!