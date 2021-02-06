00:54 6.02.2021

Гибкая система для подбора персонала

Найти хорошего работника – непростая задача. Рекрутинг бывает трудоемким и дорогостоящим, а результат недельных усилий нередко оказывается малоэффективным. Согласно исследованиям клиентов, поиск хорошего сотрудника является второй по значимости проблемой предпринимателей. Компания CleverStaff поможет вам справиться с этими проблемами и подберет лучших специалистов.

Что такое рекрутинг?

Рекрутинг определяет процесс привлечения сотрудников на вакантные должности в компании. Благодаря процессу найма (или кто предпочитает набор или отбор) работодатель может выбрать наиболее подходящего кандидата на должность в своей компании. Вербовка не только позволяет найти потенциальных сотрудников, но и отбирать тех, кто лучше всего соответствует требованиям к работе и наиболее вписывается в существующую команду сотрудников.

Процесс найма состоит из нескольких этапов. В начале вы должны решить, как искать работника. Нужен ли нам внешний набор, или у нас уже есть сотрудники, которых стоит обучить на другую должность? Привлечь вербовщика или дать объявление и ждать ответа? Если дать объявление, то где и когда? Как их вообще написать, чтобы заинтересовать нужных кандидатов?

Основные методы найма

Прежде чем вы начнете готовить какие-либо объявления, стоит взглянуть на различные методы найма. Наиболее важные расхождения существуют между внутренним и внешним рекрутингом, а также между активным и пассивным рекрутингом.

Наиболее распространенной формой найма персонала является внешний активный набор. Как работодатель, вы предпринимаете активные шаги для поиска нового сотрудника, и вы делаете это с помощью объявления, то есть вы ищете сотрудника вне компании, например, через объявление в социальной сети.

В крупных компаниях несколько чаще используется внутренний набор, то есть поиск кандидатов из числа уже нанятых сотрудников. Такой способ особенно подходит, когда вы ищете кого-то на должность старшего специалиста или руководящую должность.

Чтобы найти кого-то, вы должны сначала знать, где искать. Сегодняшние работодатели чаще всего ищут сотрудников в интернете.

На данный момент рекрутинговые агентства — это лучшее решение для того чтобы найти профессионального сотрудника. Все связано с тем что на основании ваших требований будут подобраны лучшие специалисты. Стоит воспользоваться представленным предложением чтобы решить все вопросы.