03:29 14.02.2021

Обучение в высшей школе бизнеса

КОНВЕРСИЯ - высшая школа бизнеса, которая проводит как очное, так и дистанционное обучение. Школа имеет более 10 лет опыта работы с обучением в электронном формате. Что сегодня предлагает школа бизнеса:

курсы повышения квалификации;

курсы профессионального обучения;

курсы профессиональной переподготовки.

Стоит отметить, что школа также проводит семинары, тренинги, вебинары, которые будут актуальны для тех, кто интересуется бизнесом.

Кому подойдет высшая школа бизнеса

Очное обучение в школе подойдёт для тех, кто располагает большим количествов времени. Считается, что очное обучение является самым лучшим, так как именно здесь можно получить большое количество знаний, беседовать с преподавателями, консультироваться по поводу домашних работ и многое другое. При таком формате обучения есть определённое расписание, которого необходимо будет придерживаться.

В том случае, если свободного времени не так много, но есть желание обучаться, стоит выбрать заочную форму, где весь материал изучается самостоятельно.

На данный момент в высшей школе бизнеса есть обучение по следующим направлениям: медицина и здравоохранение, фармация, нмо, повышение квалификации медицинских работников, менеджмент, кадровое дело.

Почему стоит выбрать дистанционную форму обучения

Такое обучение возможно из любой точки, где есть доступ к сети Интернет. Для того, чтобы присоединиться к уроку, не нужно куда-то идти, всё, что нужно сделать, - это открыть ноутбук или включить компьютер.

Обучение можно проводить в том темпе, которое будет удобно именно самому ученику. Дистанционную учёбу можно совмещать как с семьёй, так и с основной деятельностью, работой. При таком формате можно расчитывать на помощь преподавателей не только во время обучения, но также во время практики.

Дистанционное обучение позволит не терять время на дорогу, а также ненужные контакты. Узнать больше о каждой программе обучения можно на официальном сайте высшей школы бизнеса Конверсия. Чтобы поступить на программу, необходимо оставить заявку на сайте школы. При необходимости сотрудники школы проведут индивидуальное консультирование, расскажут обо всех нюансах обучения, условиях, оплате и не только.

Обучение в высшей школе бизнеса Конверсия позволит получить необходимые навыки и знания, которые можно будет в ближайшее время использовать в своей работе.