Как выгодно отправить деньги в Узбекистан на примере Юнистрим

21:13 17.02.2021

Как перевести деньги из России в Узбекистан

Отправить денежный перевод в Узбекистан можно через кассы Юнистрим или онлайн — через сайт или мобильное приложение «Юнистрим Денежные переводы». В случае с кассой нужно принести наличные или карту, с которой будет списан перевод. С собой также нужно взять паспорт и листок с данными:

сумма перевода;

латинскими буквами – имя получателя как в паспорте;

страна и город получателя.

Оператор сообщит вам контрольный код для получения денег, который нужно отправить в СМС получателю. Чтобы забрать деньги, необходимо показать паспорт и сообщить контрольный код.

Для онлайн-перевода подойдет карта любого банка, но лучше оформить карту Юнистрим, чтобы получать кэшбэк за переводы или за покупки. Отправлять онлайн всегда удобнее — вам не придется никуда ходить, перевести деньги можно откуда угодно, в любой момент. Если при отправке через приложение вы случайно ошибетесь в имени получателя, ошибку можно легко исправить через историю операций.

Не важно, отправляете вы деньги через кассу или онлайн, получатель сможет забрать перевод сразу же после отправки. Пункты выдачи наличных есть по всему Узбекистану, найти удобный адрес не составит труда. Вы избавите ваших близких от необходимости ходить за переводом, если отправите деньги прямо на карту Uzcard, Юнистрим дает такую возможность.

Как отправить доллары в Узбекистан

Если у вас на руках доллары, которые вы хотите отправить в Узбекистан, вам нужно прийти в кассу Юнистрим или любой банк, который работает с этой системой. Вы можете сделать моновалютный перевод, то есть отправить доллары и получатель заберет тоже доллары.

Возможен перевод с обменом валюты. Вы отправляете доллары, получатель забирает рубли, евро или сумы. Отдельно обменивать валюту не придется, и вместо двух операций у вас получится одна. Юнистрим всегда устанавливает выгодный курс обмена валюты и часто проводит акции с особенно выгодными предложениями. Следить за ними можно на страницах Юнистрим в социальных сетях.

Как отправить рубли в Узбекистан

Отправить рубли можно также с обменом валюты и без. При переводе онлайн вам будет предложено выбрать валюту получения — доллары, евро или сумы.

На переводы в Юнистрим выгодные тарифы, есть даже способ отправить денежный перевод из России в Узбекистан с комиссией 0%. Для этого отправляйте рубли с выдачей получателю в долларах США, евро или сумах.

Что выгоднее отправить: рубли или доллары

Если вы отправите доллары, и получатель заберет также доллары, то комиссия при переводе через кассу составит 0,95%, а через мобильное приложение — 1,3%.

Вы можете сэкономить на комиссии, если отправите рубли с выдачей в долларах, евро или сумах. Тариф при таком переводе равен 0%. При этом Юнистрим предлагает обмен валюты по максимально выгодному курсу. К тому же вы сэкономите время: вместо двух отдельных операций — обмен валюты и перевод — производится одна.

Как оплатить сотовую связь Узбекистана из России

Мобильное приложение от Юнистрим — это не только способ быстро и безопасно отправить деньги на родину. В нем есть множество полезных функций, в том числе оплата сотовой связи. Оплачивайте связь мобильных операторов Узбекистана не выходя из дома, за несколько кликов:

В разделе «Оплата сотовой связи» выберите страну и оператора связи и введите номер телефона.

Укажите сумму (минимум 50 рублей) и карту для оплаты.

Введите данные из полученного СМС.

Деньги сразу же зачислятся на счет и вы всегда будете на связи с родными.

Как перевести деньги из Узбекистана в Россию

Так же как с переводом из России в Узбекистан, вы можете прийти в кассу Юнистрим или воспользоваться онлайн-сервисами — сайтом или мобильным приложением. Отправляйте онлайн-переводы с зачислением на карту получателя. Этот способ намного удобнее и позволит вам сэкономить время.

Как перевести деньги с карты на карту в Узбекистан

С мобильном приложением «Юнистрим Денежные переводы» вы можете отправлять деньги с карты любого банка прямо на Uzcard. Для этого понадобится знать номер карты и ФИО получателя, как оно написано на его карте.

Чтобы получить больше выгоды, откройте карту Юнистрим. Вы сможете использовать ее как для переводов, так и для оплаты покупок по всему миру. В зависимости от выбранной карты вам будет доступен кэшбэк и сниженный тариф на переводы или кэшбэк за покупки по карте.

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