Срочный выкуп авто - особенности, как продать машину выгодно

21:23 17.02.2021

Нередко, именно автомобиль является единственным имуществом, которое можно быстро продать и получить нужную сумму денег.

Например, для выплаты долга или совершения важной покупки. Поэтому, услуги по выкупу авто весьма популярны.

Такие услуги на выгодных условиях предлагает компании Империя Выкупа.

Какие автомобили можно продать

Представленной услугой могут воспользоваться все автовладельцы. Так, продать авто можно в любом состоянии. Например, осуществляется выкуп машин вне зависимости от марки, модели или года выпуска. Техническое состояние также не имеет принципиального значения и влияет только на стоимость данного имущества.

Если машина повреждена в ДТП, в том числе и при невозможности ее восстановления, ее все равно можно продать компании по выгодной цене. Обращаться за получением услуги могут владельцы машин с любыми повреждениями кузова.

Кроме того, выкуп часто становится наилучшим вариантом для расчетов за банковский кредит. Компания занимается приобретением кредитных авто, имеющих обременение. При этом все расчеты с банком производятся уже компанией без участия клиента и какого-либо риска для него с правовой точки зрения.

Преимущества услуг компании

Как выше указано, выкуп подержанных автомобилей осуществляется на выгодных условиях. Для лучшего понимания, особенности и основные преимущества данного предложения следует описать более детально:

Обращаться можно в любой день. Оператор принимает заявки без перерывов, выходных или праздничных дней;

Покупка машины происходит после ее предварительного осмотра и оценки. Для этого специалисты компании выезжают на место нахождения авто. Владельцам не приходится перегонять машину в компанию или заказывать услуги эвакуатора. Кроме того, выезд для осмотра осуществляется по всем районам города, а также в пригороды;

Важным преимуществом является, что все операции выполняются за один день. Так, оценщик выезжает к продавцу непосредственно после получения заявки на срочный выкуп авто оператором компании. На месте он проводит осмотр машины и определяет ее цену. При этом предлагается максимальный процент от реальной рыночной цены за машину. Более того, с оценщиком можно торговаться в разумных пределах и при наличии оснований,стоимость авто будет увеличена в разумных пределах;

Расчеты с продавцом осуществляются также на месте осмотра авто. При этом он может получить денежные средства наличными или путем перевода их на счет карты.

Кроме того, возможности компании позволяют выкупать дорогостоящие марки и модели автомобилей с мгновенным расчетом с продавцом.