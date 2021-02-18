21:37 18.02.2021

Что нужно знать про 1С Франчайзи?

Фирма, которая занимается разработкой 1С, не сотрудничает напрямую с клиентами. Она может предложить лишь платформу для программного обеспечения. Озвученную роль может выполнять 1С: Франчайзи. Попасть в данную категорию могут далеко не все. Требуется показаться свою готовность быть представителем разработчика. Оказывать такие услуги могут только компании, у которых есть специальный сертификат. Для его получения необходимо:

пройти обучение и сертификацию в фирме (в компании должны быть аттестованы как минимум 2 работника);

оплатить стартовый взнос и платить ежемесячный сбор в размере нескольких тысяч рублей;

приобрести программное обеспечение (это необходимо для самостоятельно изучения ПО и демонстрации его пользователям).

Специалисты, которые работают в таких компаниях-посредниках, должны обладать навыками ведения бухгалтерского учета. Это необходимо не только для того, чтобы продавать продукты 1С. У специалистов появится право создавать на платформе уникальные решения.

Что может предложить 1С Франчайзи?

Без него осуществить покупку программных продуктов компании достаточно сложно. Специалисты специализированной компании не только продадут вам ПО, но и дадут консультацию. Они занимаются настройкой и установкой.

Отдельно вы можете заказать услуги по интеграции программного обеспечения. Можно изменить его под нужды клиента. Сотрудники осуществляют разработку специальных конфигураций для фирм клиентов. Кроме того, 1С Франчайзи предлагает техническое обслуживание и сопровождение установленного ПО.

Каждому клиенту дается номер службы поддержки. Он может позвонить по нему и попросить помощи. Ему гарантируется своевременное обновление версий программ и конфигураций. Естественно, такая поддержка распространяется на весь период использования продукта.

Все услуги оказываются на основе ранее заключенного договора сопровождения и абонентского обслуживания. В нем обязательно должно быть указано, что клиент получает все корректировки ПО. Без франчайзи рассчитывать на столь высокий уровень сервиса не стоит. Не уверены в том, что вам нужны такие услуги? Вы всегда сможете выбрать приглянувшуюся компанию и связаться с ее сотрудниками. Подробная консультация поможет вам принять правильное решение.