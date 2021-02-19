Как выбрать МФО и не обжечься
Мошенники: как избежать встречи с ними
За последние полгода около трети россиян обратились за помощью в МФО. На первый взгляд, кажется, что заемщик не рискует, ведь деньги дают ему, а не наоборот. Однако на практике заемщик рискует не меньше компании, которая выдает займы. Почему? Потому что среди МФО, как и среди их клиентов, можно встретить недобросовестную компанию, которая:
- начислит больше процентов, чем было оговорено ранее;
- компания-однодневка, т.е. мошенники;
- принудительно оформит страховку или автоматически включит ее в договор;
Чтобы не платить лишние проценты и не попасть в руки к мошенникам эксперт по займам и кредитам Александр Соловьев разработал некоторые правила при выборе МФО:
- Проверить компанию через сайт Центробанка России. Она в обязательном порядке должна быть зарегистрирована в реестре. Если ее там нет, то лучше отдать предпочтение другой организации.
- Если МФО требует оплатить комиссию за перевод средств, то, скорее всего это мошенники. Большинство МФО (даже если у них есть такая комиссия) удерживают ее с взятого займа.
- Найдите в интернете отзывы о МФО, где собираетесь брать деньги. Если среди отзывов много негативных, то выберите по отзывам хорошую организацию.
- Внимательно изучите любую бумагу, а тем более договор, перед подписанием. Делайте это, даже если уже несколько раз обращались в данную компанию.
Эти простые советы сберегут не только время, деньги, но и нервы. Лучше обращаться в серьезные организации, которые имеют несколько офисов в разных регионах России и поэтому дорожат своей репутацией.
МФО: как выбрать лучшее
Серьезные компании всегда пытаются привлечь к себе новых клиентов и поэтому меняют условия выдачи займов. Если компания правильно зарегистрирована и у нее хорошие отзывы, то далее следует обратить внимание:
- на прозрачность выдачи займа;
- на возможность продления займа;
- можно ли погасить задолженность раньше срока;
- есть ли акции и предложения для постоянных клиентов;
Рынок услуг МФО развивается и пользуется популярностью все больше и больше. Поэтому оформить займ в МФО все легче. Например, взять быстрый займ на карту в Cash-U Finance не составит труда даже для тех, кто имеет плохую кредитную историю.
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