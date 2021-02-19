Как выбрать МФО и не обжечься

21:58 19.02.2021

Во время пандемии практически каждый второй россиянин ощутил падение своих доходов. Чтобы поправить материальное положение большинство приняли решение - одолжить деньги в микрофинансовой организации (МФО).

Мошенники: как избежать встречи с ними

За последние полгода около трети россиян обратились за помощью в МФО. На первый взгляд, кажется, что заемщик не рискует, ведь деньги дают ему, а не наоборот. Однако на практике заемщик рискует не меньше компании, которая выдает займы. Почему? Потому что среди МФО, как и среди их клиентов, можно встретить недобросовестную компанию, которая:

начислит больше процентов, чем было оговорено ранее;

компания-однодневка, т.е. мошенники;

принудительно оформит страховку или автоматически включит ее в договор;

Чтобы не платить лишние проценты и не попасть в руки к мошенникам эксперт по займам и кредитам Александр Соловьев разработал некоторые правила при выборе МФО:

Проверить компанию через сайт Центробанка России. Она в обязательном порядке должна быть зарегистрирована в реестре. Если ее там нет, то лучше отдать предпочтение другой организации. Если МФО требует оплатить комиссию за перевод средств, то, скорее всего это мошенники. Большинство МФО (даже если у них есть такая комиссия) удерживают ее с взятого займа. Найдите в интернете отзывы о МФО, где собираетесь брать деньги. Если среди отзывов много негативных, то выберите по отзывам хорошую организацию. Внимательно изучите любую бумагу, а тем более договор, перед подписанием. Делайте это, даже если уже несколько раз обращались в данную компанию.

Эти простые советы сберегут не только время, деньги, но и нервы. Лучше обращаться в серьезные организации, которые имеют несколько офисов в разных регионах России и поэтому дорожат своей репутацией.

МФО: как выбрать лучшее

Серьезные компании всегда пытаются привлечь к себе новых клиентов и поэтому меняют условия выдачи займов. Если компания правильно зарегистрирована и у нее хорошие отзывы, то далее следует обратить внимание:

на прозрачность выдачи займа;

на возможность продления займа;

можно ли погасить задолженность раньше срока;

есть ли акции и предложения для постоянных клиентов;

Рынок услуг МФО развивается и пользуется популярностью все больше и больше. Поэтому оформить займ в МФО все легче. Например, взять быстрый займ на карту в Cash-U Finance не составит труда даже для тех, кто имеет плохую кредитную историю.