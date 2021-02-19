Краткая биография: Поселенов Павел Александрович

23:27 19.02.2021

Поселенов Павел Александрович.

Юность и становление личности



Павел Александрович - уроженец Москвы, родился 20 марта 1967 года. Сведений о его детстве совсем нет, так как он не распространяется об этом периоде своей жизни.

Известно лишь, что он учился в бюджетной общеобразовательной школе своего города №91¸ которую окончил в 1984 году. Затем Поселенов поступает в МГУ на факультет химии, который окончил в начале 90-х годов. Позже Поселенов решает продолжить обучаться в аспирантуре.

Службу в армии будущий политик прошел еще будучи студентом.



Путь предпринимателя



Бизнес-портал moneymakerfactory.ru публикует много интересной информации о пути Поселенова по карьерной лестнице.

В начале двухтысячных годов Павел Александрович берет на себя бразды правления страховой группы «Основа». Он возглавлял эту организацию до 2007 года включительно. Во время руководства «Основой», он становится членом президиума Всероссийского союза страховщиков и председательствует в комитете по вопросам страхования АСР.

Еще во время работы в компании, Поселенов принимает решение получить еще одно образование в экономической сфере в Межотраслевом финансовом институте, специальность – «Финансы и кредит». После того, как предприниматель покидает пост руководителя в страховой группе, он получает должность генерального директора отделения «ПИК», которое возглавляет почти два года.

В 2009 году Поселенов занимает кресло президента «ПИКа» вместо основателя этой группы. В следующие пять лет коммерсант остается на этой высокопоставленной должности.

Депутат



Во второй половине 2014 года Павел Александрович избран депутатом Московской городской думы от фракции депутатов «Моя Москва», а избирался в составе «Единой России».

В Думе он занимался вопросами экологической политики, науки и промышленности, градостроительства, а также проблемами государственной собственности землевладением.

В начале весны 2015 года Поселенов становится генеральным директором предприятия, занимающегося строительством, «МИЦ».

Зимой 2017 предприниматель и депутат снова возглавляет «Основу».

В 2019 году заканчиваются депутатские полномочия Поселенова в Московской городской Думе.

4 года, с 2017 по февраль 2021, Поселенов руководил ГК «Ингард».

Интересные факты:

• Известно, что у коммерсанта есть супруга и имеет двое наследников – сын и дочка.

• Любит спорт – играет в футбол, теннис, а также занимается разными единоборствами восточных стилей.

• Имеет нагрудный знак отличия – «Заслуженный строитель России».

• Стал самым богатым депутатом Мосгордумы в 2018 году по итогам декларации о доходах.

• Был активным участником компании за снос так называемых "хрущевских построек", которая предполагала переезд москвичей из старых зданий в новые строения.

