09:12 24.02.2021

Особенности печати на бумажных крафт пакетах.

В современном мире бумажные крафт пакеты, которые используются в качестве упаковки, завоевали внимание множества людей. Своё применение такие пакеты находят во многих отраслях, а с развитием технологий, на них может осуществляться различная печать. Качественная печать на бумажных крафт пакетах может стать отличной упаковкой для любого изделия или идеальным методом продвижения компании. Печать на пакетах отличается приемлемой стоимостью, однако результативность подобного рекламного хода чрезвычайно высока, ведь воздействие рассчитано на большую аудиторию.

Особенности печати на бумажных крафт пакетах.

Нанесение логотипа или бренда на бумажные пакеты с ручками или без них позволяют использовать этот вид изделия как рекламу. Предоставлять такие пакеты можно не только в супермаркетах или других торговых точках, можно разнообразить ими свою сувенирную продукцию, которая красиво поместиться в этой яркой бумажной упаковке.

Кроме этого, использовать бумажные пакеты можно службам доставки. Упаковать в бумажный пакет с логотипом можно готовые блюда и предоставлять их заказчику. Даже если такой пакет используется один раз, он все равно является рекламным носителем и может выполнять свои функции, демонстрации бренда или знака компании.

Преимущества печати на бумажных крафт пакетах.

Современная печать на бумажных крафт пакетах отличается массой преимуществ. Они заключаются в следующем:

Широкий ассортимент выбора расцветок, размеров и дизайнов пакета; Отличные эксплуатационные характеристики; Долгий срок службы; Экологически чистый и безопасный материал изготовления для человека; Привлекательный внешний вид пакета.

Изделия из коричневой или белой бумаги сами по себе выглядят красиво и неординарно. Использование технологий печати позволяет получить дополнительный бонус – сделать бренд узнаваемым в широких массах. Нанесение печати с помощью краски не нанесет урон показателям экологичности изделия. В ней не содержаться токсины, а слой любой толщины остается на внешней поверхности пакета. Выбор способа печати (офсетная, шелкография, флексография) зависит от типа рисунка и дополнительных пожеланий заказчика. Логотип может быть любого размера, с надписями и без, однотонным или многоцветным. А что может быть лучшей рекламой бренда в период, когда потребители устали от навязчивой маркетинговой информации со стороны СМИ, интернета, уличной презентации (бигборды, наклейки на зданиях и транспорте).