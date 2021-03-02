Провод ПУВ/ПУГВ: некоторые характеристики и особенности провода

23:36 2.03.2021

ПУВ — это провод установочный в поливинилхлоридной оболочке. В аббревиатуре ПУГВ добавлена буква «Г», которая означает «гибкий»

Провод ПУГВ используют для установки различного оборудования. Применяют в сетях 220 и 380В. Есть серьезные требования к установке. Прокладка на улице исключена, так как защитная оболочка провода не переносит атмосферные осадки и солнечный свет, а максимальная температура окружающей среды составляет +35ºC. Поэтому, эксплуатировать провод ПУВ можно только в помещении, а для прокладки нужно использовать специальные трубы и короба.

Как расшифровывается ПУВ/ПУГВ

ПУВ — это провод установочный в поливинилхлоридной оболочке. В аббревиатуре ПУГВ добавлена буква «Г», которая означает «гибкий». Также можно встретить маркировку ПУВВ и ПУГВВ, которая говорит о том, что в данных изделиях использована двойная изоляция.

Дополнительные буквенные индексы

На рынке можно встретить следующие буквенные обозначения провода ПУВ/ПУГВ:

«НГ» — оболочка сделана из негорючего состава;

«Т» — «тропический» вариант исполнения;

«ХЛ» — провод с морозостойкими характеристиками.

Как рекомендуется использовать маркировку провода на практике

Маркировку провода можно использовать следующим образом:

ПУВ — для сборки распредщитка;

ПУГВ — для монтажа приборов освещения;

ПУГВ-НГ — например, для подключения сварочного аппарата;

ПУГВ-ХЛ — для прокладки линии электропередачи в помещениях без отопления;

ПУГВ-Т — например, для электрификации котельных, где температура внутри здания повышена.

Помимо маркировки следует учитывать ряд ограничений для данной марки.

Так, у провода есть стандартные условия эксплуатации:

номинальное напряжение — до 750В;

частота электрического тока — до 400 Гц;

температура эксплуатации — от -40ºС до +50 ºС;

максимальная температура жил +70 ºС.

Срок службы и сферы использования провода

Срок службы может достигать 20 лет, но при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и установки провода.

Варианты использования: