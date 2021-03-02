Провод ПУВ/ПУГВ: некоторые характеристики и особенности провода
Провод ПУГВ используют для установки различного оборудования. Применяют в сетях 220 и 380В. Есть серьезные требования к установке. Прокладка на улице исключена, так как защитная оболочка провода не переносит атмосферные осадки и солнечный свет, а максимальная температура окружающей среды составляет +35ºC. Поэтому, эксплуатировать провод ПУВ можно только в помещении, а для прокладки нужно использовать специальные трубы и короба.
Как расшифровывается ПУВ/ПУГВ
ПУВ — это провод установочный в поливинилхлоридной оболочке. В аббревиатуре ПУГВ добавлена буква «Г», которая означает «гибкий». Также можно встретить маркировку ПУВВ и ПУГВВ, которая говорит о том, что в данных изделиях использована двойная изоляция.
Дополнительные буквенные индексы
На рынке можно встретить следующие буквенные обозначения провода ПУВ/ПУГВ:
«НГ» — оболочка сделана из негорючего состава;
«Т» — «тропический» вариант исполнения;
«ХЛ» — провод с морозостойкими характеристиками.
Как рекомендуется использовать маркировку провода на практике
Маркировку провода можно использовать следующим образом:
- ПУВ — для сборки распредщитка;
- ПУГВ — для монтажа приборов освещения;
- ПУГВ-НГ — например, для подключения сварочного аппарата;
- ПУГВ-ХЛ — для прокладки линии электропередачи в помещениях без отопления;
- ПУГВ-Т — например, для электрификации котельных, где температура внутри здания повышена.
Помимо маркировки следует учитывать ряд ограничений для данной марки.
Так, у провода есть стандартные условия эксплуатации:
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номинальное напряжение — до 750В;
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частота электрического тока — до 400 Гц;
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температура эксплуатации — от -40ºС до +50 ºС;
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максимальная температура жил +70 ºС.
Срок службы и сферы использования провода
Срок службы может достигать 20 лет, но при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и установки провода.
Варианты использования:
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подключение приборов освещения;
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электрификация оборудования, приборов;
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подводка электричества в помещения от распредкоробок, щитков, автоматических выключателей.
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