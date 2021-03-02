Печать этикеток на продукцию

23:38 2.03.2021

Предназначение этикеток и использование в сферах бизнеса. Печать этикеток на любые виды продукции в Москве с доставкой в короткие сроки.

Этикетка — способ маркировки и визитная карточка товара. Использование цветных наклеек помогает рекламировать продукцию и привлечь внимание покупателя. Современные типографии предлагают печать этикеток с оригинальным дизайном по демократичным ценам.

Назначение

В современном бизнесе этикетка считается мощным маркетинговым инструментом для продвижения товара. Яркая и стильная наклейка выделяет его среди конкурентов — покупатель легко может определить продукт любимого бренда. На этикетке нанесен уникальный штрих-код. Он позволяет идентифицировать товар, а также исключить подделку.

Изготовление этикеток на заказ актуально для представителей малого и среднего бизнеса. Наклейки используют во всех сферах торговли. Они отличаются размером, формой, дизайном, технологией изготовления.

Разновидности этикеток для бизнеса

Прежде чем заказать этикетки, нужно определиться с целью их использования. Важную роль имеет дизайнерское решение. От него зависит, обратит ли клиент внимание на товар, либо предпочтет продукцию конкурента. Для рекламы и продвижения бизнеса используются следующие виды этикеток:

Самоклеящиеся — используются для рекламы и брендирования продуктов питания, бытовой химии, алкогольных напитков, хозяйственных товаров.

Термоэтикетки — имеют аналогичное назначение, но обладают повышенной устойчивостью к влаге и перепадам температур.

Скретч-карты — картонные или пластиковые этикетки со скрытой секретной информацией, которые используются для проведения различных розыгрышей и акций.

Стикеры — применяются в рекламных целях в качестве элементов декора для привлечения внимания.

Многослойные — являются информационным носителем продукции (состав, материал, условия применения).

Прозрачные — имитируют печать на стекле и подчеркивают фактуру упаковки.

Брендированные наклейки для сувенирной продукции.

Где заказать?

Компания Солви Пак https://solvipak.ru/ предлагает печать этикеток в Москве в любых объемах. Сотрудничаем с частными лицами, предпринимателями, рекламными агентствами. Типография располагает современным оборудованием и штатом квалифицированных специалистов.

Преимущества обращения к нам:

Изготовим печатную продукцию любой сложности.

Используем качественную бумагу и материалы.

Сделаем этикетки и наклейки со сложным контуром.

Реализуем любое дизайнерское решение.

Полностью передадим цвета и оттенки.

Возможна срочная печать любого тиража.

Всегда готовы приступить к производству.

Адекватная ценовая политика.

Итоговая стоимость зависит от тиража, сложности и срочности изготовления, исходных материалов. Также можно заказать ламинирование, лакирование, тиснение фольгой, нанесение штрих-кода. Мы всегда готовы подстроиться под бюджет клиента, и предложить оптимальный вариант изготовления этикеток и наклеек без ущерба качеству.