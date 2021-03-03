Минфин втрое увеличит скупку валюты на бирже

Здание Минфина © KM.RU, Илья Шабардин

Объем операций по скупке валюты на бирже для пополнения Фонда национального благосостояния вырастет в марте в 3,2 раза, предупредил в среду российский Минфин.

Так, с 5 марта по 6 апреля бюджет выделит 148,1 млрд рублей на валютные интервенции против 45,6 млрд в феврале, сообщает finanz.ru.

В общей сложности ЦБ РФ, проводящий операции в интерсах бюджета, купит на бирже 2,1 млрд долларов - рекордную сумму с февраля прошлого года.

Ежедневно государство будет изымать из оборота рынка валюту на 6,7 млрд рублей, или 91 млн долларов. Это в 2,8 раза больше текущего объема интервенций - 2,8 млрд рублей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.03.2021, 01:06
    Гость: Видать договорились

    За всё надо платить, за санкции вскользь тоже. Зачем в России деньги? Они её портят. Американцам они нужнее.

  2. 03.03.2021, 23:31
    Гость: тд

    Бидон раздает вертолетные баксы населению своему чтобы как то снизить дефицит платежеспособного спроса ..а,тут финансовый придаток ФРС вынужден поддерживать высокий курс того что ,штатовские алхимики делают из ничего ..заведомо ставя на кон нац интересы .Пути господни неисповедимы ..буратины заложившие все на поле всемирных рыночных чудес могут спать спокойно ,сказка станет былью..

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