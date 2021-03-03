Минфин втрое увеличит скупку валюты на бирже

22:03 3.03.2021

Объем операций по скупке валюты на бирже для пополнения Фонда национального благосостояния вырастет в марте в 3,2 раза, предупредил в среду российский Минфин.

Так, с 5 марта по 6 апреля бюджет выделит 148,1 млрд рублей на валютные интервенции против 45,6 млрд в феврале, сообщает finanz.ru.

В общей сложности ЦБ РФ, проводящий операции в интерсах бюджета, купит на бирже 2,1 млрд долларов - рекордную сумму с февраля прошлого года.

Ежедневно государство будет изымать из оборота рынка валюту на 6,7 млрд рублей, или 91 млн долларов. Это в 2,8 раза больше текущего объема интервенций - 2,8 млрд рублей.