Как легально избавиться от долгов?

17:42 18.03.2021

К сожалению, многие заемщики сталкиваются с тем, что не могут выплатить долги.

Банки не идут на уступки, долг становится все больше и больше за счет начисления процентов. И единственным вариантом становится оформление банкротства. Сегодня мы обсудим, что такое банкротство и как происходит эта процедура.



Что такое банкротство?

Банкротство – процедура, при которой физическое (или юридическое) лицо имеет право не платить долги, если оно не способно их выплачивать. Для того, чтобы получить статус банкрота, человеку необходимо предоставить серьезные документы, подтверждающие его трудное жизненное положение: увольнение с работы, тяжелая болезнь (инвалидность) или лечение, смерть близких. Если человек, имеющий достаточное количество денежных средств, пытается обанкротиться, это считается мошенничеством. Оформить банкротство можно через суд или внесудебном порядке через МФЦ. Помочь с процедурой банкротства может помочь фирма, занимающаяся финансовой защитой - Банкирро. На самом деле, это не очень приятный выход из положения, так как такая процедура предусматривает изъятие вашего имущества на погашение долгов, а также с вас будет требоваться соблюдение некоторых правил: невыезд из страны, невозможность взятия кредита без указания на факт банкротства, а также банкрот не может занимать управленческие позиции. Однако, если финансовое положение человека улучшится, он может избавиться от статуса банкрота.



Из чего состоит процедура банкротства?

Существует один единственный фактор, определяющий исход процедуры банкротства: сумма долга. Если сумма долга менее 500 тысяч рублей, банкротство оформить достаточно легко, даже внесудебном порядке (процедура упрощенного банкротства). Однако, если долг больше полумиллиона рублей, процедура усложняется.

Для первого случая человек может подать заявление внесудебном порядке, эта процедура будет бесплатна. Но сумма задолженности не самый главный критерий, платежоспособность играет гораздо важнее в этом вопросе. С начала процесса до финального объявления должника финансово несостоятельным должно пройти полгода. Если за этот срок никто из кредиторов не будет препятствовать банкротству, то долг гражданина будет признан безнадежным и списан.



Сколько стоит судебное банкротство?

1. Для начала нужно заплатить государственную пошлину в размере трехста рублей.

2. Далее, после этого на сайте ЕФРСБ необходимо опубликовать информацию о ключевых постановлениях суда. Каждая публикация обходится в 400 рублей.

3. Банкроту нужно будет заплатить за почтовые расходы.

4. Для процедуры банкротства надо в обязательном порядке опубликовать в газете «Коммерстанъ» сведения о продаже долга, если такой имеется. Между прочим, одна такая публикация может обойтись в 5 тысяч рублей.

5. Не забудьте про вознаграждение финансовому управляющему в размере 20 тысяч рублей.

Более подробную информацию о процедуре банкротства вы можете найти на сайте https://bankirro.ru/service/bankrotstvo-fizicheskih-lits/