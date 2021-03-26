СберСервис. 5 главных причин начать карьеру

16:01 26.03.2021

Компания «СберСервис» продолжает расширять штат сотрудников и приглашает на работу молодых специалистов.

Есть минимум 5 причин начать карьеру в организации. Расскажем о каждой из них подробнее.

«СберСервис» – одна из крупнейших сервисных компаний в России. В штате организации почти 7 000 сотрудников разных специальностей. К сотрудникам предъявляются справедливые требования, ключевые из них – образование и опыт от года. Однако в некоторых филиалах проводятся стажировки для сотрудников.

Компания подходит к оценке перспектив каждого соискателя индивидуально, и даже при отсутствии большого стажа есть шанс получить работу. Главное – подтвердить квалификацию и проявить себя во время испытательного срока.

Официальное оформление и «белая» зарплата

Запись в трудовой книжке гораздо важнее на старте карьеры, чем на ее закате. Часто молодые специалисты не могут подтвердить опыт на собеседовании именно из-за неофициального оформления на предыдущем месте работы. Соответственно шансы на трудоустройство тают, перспектив для продвижения по карьерной лестнице становится меньше.

Отзывы сотрудников «СберСервиса» говорят об официальном оформлении с первого дня. А это не только стаж, но и социальные гарантии, оплачиваемый отпуск и шаг на пути к достойной пенсии. Зарплата полностью «белая», благодаря чему можно получать налоговые вычеты и выгодные кредиты.

ДМС, оплата расходов и переработок

После прохождения испытательного срока все сотрудники компании получают полис ДМС. «СберСервис» также оплачивает расходы сотрудников на мобильную связь и компенсирует ГСМ (горюче-смазочные материалы). Работа сверх нормы, а также в выходные и праздничные дни оплачивается дополнительно в соответствии с ТК РФ. Если сотрудник едет в командировку, все расходы покрывает компания.

Опыт работы в крупнейшей сервисной компании России

Речь не столько о статусе, сколько о практике. Молодым специалистам не хватает опыта. В небольших компаниях они не могут получить его: здесь ограничены компетенции, интегрированы устаревшие технологии, да и уровень клиентов оставляет желать лучшего.

Главные клиенты «СберСервиса» – крупнейшие банки и организации России, а значит, сотрудники компании участвуют в реализации глобальных проектов, обслуживают новейшее оборудование. Это основа профессионального развития для молодого специалиста.

Корпоративное обучение

«СберСервис» развивает корпоративное образование – сотрудники регулярно проходят курсы. Это помогает компании повышать квалификацию специалистов, расширять их компетенции. Благодаря корпоративному обучению многие инженеры, которые работают на первой линии технической поддержки (FLM), со временем осваивают вторую (SLM) и становятся универсалами.

Возможность влиять на размер премии

Премия большинства сотрудников «СберСервиса» зависит от результатов работы. Так, у инженеров ее формируют по результатам рейтинга. Каждый специалист может отслеживать его и влиять на итоговый результат, а значит и увеличивать свой доход. Премию выплачивают в дополнение к окладу, на его размер рейтинг не влияет.