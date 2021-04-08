Антипкин Михаил о безопасности использования технологии блокчейн. Мнение эксперта

16:03 8.04.2021

Блокчейн – одна из технологий хранения и синхронизации данных.



Ее ключевая особенность заключается в том, что у нее нет централизованного управления. Это реализовано следующим образом: записи производятся в реестре конкретного узла системы, после чего синхронизируются с другими узлами. Все записи образуют собой цепочку блоков с помощью криптографических алгоритмов. База данных блокчейн хранится у участников сети блокчейн. Насколько это безопасно? В этом вопросе поможет разобраться эксперт в сфере информационных технологий Михаил Сергеевич Антипкин.

Когда речь идет о безопасности блокчейн, то стоит анализировать не саму технологию, а инфраструктурный слой конкретного блока. Очень часто уязвимым местом являются смежные компоненты и информационные системы.

Учитывая тот факт, что блокчейн неразрывно связан с криптовалютами, целью атаки могут стать активы, доступ к которым осуществляется с помощью приватного ключа. Сегодня предлагаются различные решения для хранения приватных ключей. К примеру, «горячие» кошельки. Это специальные приложения для хранения ключей и операций с активами, которые подключены к интернету. Однако они не гарантируют полной безопасности, так как подвергаются атакам от фишинга до вредоносного ПО. Чтобы обезопасить свои активы, Михаил Антипкин советует использовать альтернативу таких приложений – «холодные» кошельки. Такой способ хранения не подразумевает подключение к интернету. Значение ключа записано либо в файле, либо на обычном листке бумаги. Такой вид хранения доступа к активам обеспечивает бо́льшую безопасность, однако уступает удобством и скоростью совершения операций.

Еще один вариант хранения – кошельки на сервисах по торговле и обмене криптовалюты. К сожалению, большинство таких сервисов являются централизованными, а значит ключи хранятся на одном сервере. Это значит, что при совершении взлома такого сервера, злоумышленник получит доступ ко множеству активов. К счастью, сегодня уже появляются децентрализованные криптобиржи, структура которых схожа со структурой технологии блокчейн.

Смарт-контракт

Смарт-контракт – способ расширения возможностей технологии блокчейн. Однако это и дополнительный блок, на который можно совершить атаку. Умные контракты представляют собой алгоритмы, выполняющие конкретные действия при наступлении определенных условий. Мнение Михаила Антипкина совпадает с мнением многих экспертов отрасли – технология смарт-контрактов является наиболее незащищенной частью сетей блокчейн.

На территории нашей страны технология блокчейн внедряется во все большее количество проектов, как государственных, так и корпоративных. Именно поэтому важно учитывать все риски, связанные с безопасностью различных конфигураций блокчейн. Михаил Антипкин уверен, что не стоит забывать – хотя технология имеет уникальный подход к защите хранения данных и их обмена, не стоит забывать о возможной уязвимости готовых решений на ее основе. Уделяя достаточное внимание вопросам безопасности сетей и технологий, можно свести риски успешных атак злоумышленников к минимуму.