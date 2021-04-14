Биржевая торговля через Global Alliance: особенности и преимущества брокера

17:28 14.04.2021

Многие задумываются о том, чтобы обеспечить себе пассивный доход, позволяющий не опасаться инфляции, валютного кризиса, глобального потепления или обвала нефтяного рынка.

Очень востребованной такая финансовая подушка безопасности становится в условиях пандемии, когда возрастают риски потери работы. Один из наиболее доступных способов добиться личного экономического благополучия – инвестирование средств.

Начинать с нуля всегда сложно, а риски для тех, кто ничего не знает о биржевой торговле, достаточно велики. В этом случае необходима помощь надежного брокера – компании-посредника, которая предоставляет клиентам большой набор инструментов инвестирования с минимальной комиссией по сделкам и возможностью обучения тонкостям трейдинга. Одним из таких является Global Alliance - компания с большим опытом работы на биржевом рынке и надежной деловой репутацией.

Чем, по отзывам пользователей, привлекателен «Глобал Альянс»?

Представьте, что человек ничего не знает об инвестировании в ценные бумаги либо драгоценные металлы, но имеет некоторый капитал и хочет его увеличить. Для начала он пробует собрать информацию о том, как это сделать. Сведения об инвестировании часто разрозненные и противоречивые, нередко они вводят начинающих трейдеров в заблуждение и подталкивают к необдуманным решениям.

В этом отношении брокер «Глобал Альянс» – беспроигрышный вариант, так как эта трейдерская площадка предоставляет возможность пройти обучение онлайн бесплатно и освоить торговую стратегию. К услугам начинающих и продвинутых трейдеров – курсы, семинары, вебинары, различные обучающие профильные программы, позволяющие получить необходимые знания для торговли на бирже. Следующий этап – изучение аналитики, которая позволяет принимать правильные решения, легко ориентируясь на биржевом рынке. Такие отчеты регулярно появляются на сайте и являются информационным подспорьем для инвесторов.

Когда встает вопрос об открытии торгового счета, компания дает карт-бланш каждому клиенту. Можно начать с регистрации аккаунта Start, который дает возможность торговаться на биржах с минимальным пополнением счета на 250 долларов. А можно сразу зарегистрировать аккаунт Platinum, где инвестиции стартуют от 250 тысяч долларов. Вариантов аккаунтов всего шесть, и каждый клиент самостоятельно определяет, какой суммой он будет оперировать.

В отзывах о компании «Глобал Альянс» клиенты часто упоминают большое количество инвестиционных инструментов, которые предоставляет этот брокер. Имея один счет, можно зарабатывать на курсах валют, покупать акции престижных компаний или же сырье. Также есть инструменты, позволяющие инвестировать в криптовалюту. Таким образом, трейдер, используя одну платформу, получает возможность формировать инвестиционный портфель по собственному усмотрению и диверсифицировать риски за счет различных инструментов.

Почему торговать через брокера выгодно?

Многих начинающих трейдеров пугает то, что после регистрации аккаунта нужно пополнить счет на минимальную сумму, которая зависит от типа выбранного счета. На самом деле эту процедуру стоит сравнить с пополнением банковского депозита – пользователь в любой момент может вывести эти деньги со счета. А может инвестировать, чтобы увеличить капитал.

За возможность торговать на биржах клиенты отчисляют компании-посреднику определенную сумму – для каждого типа аккаунта она своя. Это плата за пользование всевозможными инвестиционными инструментами, которые собраны на одной платформе, и за обслуживание счета. Бонус – ряд образовательных мероприятий, участие в которых для трейдеров является бесплатным. Таким образом, за небольшое вознаграждение (комиссия у этого брокера невысокая) инвестор получает все необходимое для эффективной работы на биржевом рынке, у него есть все шансы в короткий срок создать пассивный доход. Практика показывает, что уровень доходности по большинству биржевых операций выше, чем по депозитным вкладам.

Global Alliance в цифрах