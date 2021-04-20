Юридические адреса: коротко о главном

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Многие люди с претензией на становление предпринимателем сталкиваются с рядом трудностей. 

Например, приобретение юридического адреса – одна из формальностей, которая необходима абсолютно всем бизнесменам. Итак, в этой статье мы узнаем, что же такое юридический адрес и зачем он нужен. Более подробно ознакомиться с темой покупки юридического адреса в Москве можно на сайте  https://www.uradresa.info/

Что такое юридический адрес

Несмотря на то, что словосочетание «юридический адрес» много где фигурирует, но точного значения нет. Своими словами можно сказать, что юридический адрес покупается в виде пакета документов, которые нужны для регистрации предприятия на учет в определенный регистрирующий орган. Юридический адрес не во всех случаях является координатами реального нахождения фирмы. Юридический адрес необходим, если, например, кому-то нужно будет отправлять какие-то запросы напрямую директору ООО. Грубо говоря, юридическим адресом предприятия можно сделать адрес проживания начальства – гендиректора.

Можно ли зарегистрировать фирмы по месту жительства

Регистрация фирмы по месту жительства – это обычная практика. Конечно, многие спорят насчет правомерности данной операции, но, как показывает практика, это совершенно легально.

Преимущества регистрации юридического адреса по месту жительства

1. Это занимает гораздо меньше финансовых затрат, ведь не нужно дополнительных расходов на оформление юридического адреса за деньги;
2. Удобно получать корреспонденцию и документацию, адресованную организации;
3. В случае спорных ситуаций и возникновений проблем с законом, никто не сможет пройти к вам без постановления из суда.

Минусы регистрации ООО по месту жительства

1. Сложно получить лицензию;
2. Возможность возникновения спорных моментом с описанием домашнего имущества;
3. Есть вероятность, что налоговая служба просто не возьмется регистрировать адрес ООО в жилом помещении;
4. Опять же проблема с банками: банки могут не пойти на встречу в одобрении кредитов или обслуживании.

Однако, есть один выход. Юридический адрес ООО можно зарегистрировать в бизнес-центре, при этом, такой метод совершенно безопасен для организации, потому что фирма может быть расположена по разным адресам. В случае проверки, достаточно быть на месте. Компании по продаже юридических адресов гарантирует, что адрес будет приобретен у собственника, и только вы одни будете числиться на данном объекте-адресе.
 

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