Агрессивный маркетинг больше не работает. 5 способов мягко заявить о себе по мнению UDS

14:34 30.04.2021

Вы идете по своим делам, сворачиваете на оживленную улицу. И тут начинается.

В глаза бросается гигантский красный баннер, который сообщает о распродаже в магазине одежды «Елена». Опускаете глаза вниз. А на асфальте уже целое светошоу, задача которого — передать вам бесценное знание об акции в какой-то кальянной. Стараетесь не концентрироваться на визуальном мусоре, но к делу подключается аудиореклама и напоминает, что через дорогу можно купить зарядки по 100 рублей. Так вы оказываетесь в «рекламном коридоре», где вас атакуют сообщениями со всех сторон. Запомните ли вы все эти магазины-кальянные? Возможно. Но вряд ли в положительном ключе.

По мнению специалистов UDS, навязчивый маркетинг стремительно уходит в прошлое. Симпатию потребителей завоевывают бренды, которые умеют слышать клиента и понимать его потребности. В этой статье обсуждаем устаревшие методы рекламы и предлагаем современные альтернативы, отобранные по отзывам предпринимателей UDS.

Вторжение в личное пространство

Остается все меньше людей, которые готовы терпеть нарушение личных границ. Если раньше не было ничего страшного в том, чтобы купить клиентскую базу и прозвонить ее вхолодную, то теперь это считается дурным тоном. Специалисты UDS изучили отзывы пользователей и выделили 3 группы самой раздражающей рекламы.

— Листовки в почтовом ящике

Казалось бы, идеальный сценарий: открылась парикмахерская, ее владелец создал листовки с описанием заведения и раскидал их по почтовым ящикам в домах по соседству. Человеку могут понадобиться такие услуги. Плюс точка находится совсем рядом — практически прямое попадание в цель! Только вот стоит учитывать, что в ящике у человека десяток подобных бумажек. О себе заявляют кафе и магазины, мастера по ремонту компьютеров, продавцы БАДов. Скорее всего, адресат берет стопку листовок, ищет там счета на коммуналку, а остальное выкидывает. В итоге деньги на кампанию потрачены, а результат ну очень неудовлетворительный. Некоторые хитрецы, чтобы привлечь внимание клиентов, пишут письма от руки, запаковывают их в конверты и кидают в ящики. Конечно, у такого сообщения гораздо больше шансов оказаться замеченным. Но человек явно разочаруется, когда увидит рекламу вместо письма от загадочного незнакомца. Пускай почтовый ящик будет нейтральной территорией, где не место рекламе.

— Дорхенгеры, наклейки на дверь, листовки под дворники автомобиля

Ладно, в почтовый ящик лезть не стоит — там конкуренция огромная. А если повесить рекламку на дверную ручку? Или даже наклеить, чтобы сквозняком не сдуло. Или, может, лучше положить листовки под дворники автомобиля? Так и в подъезд проникать не придется. К сожалению, ни один из этих вариантов не считается приемлемым среди потребителей. По отзывам предпринимателей сервису UDS, эти способы только раздражают аудиторию. На отзовиках люди регулярно жалуются на подобные форматы продвижения. Кто-то даже писал, что дорхенгеры — таблички на дверь — маячок для воров: если рекламу не снимают несколько дней, значит, в доме никого нет, можно попытаться взломать замок. Не лучшее начало знакомства с компанией. Не стоит лезть в частную жизнь клиента. Пускай у него будет шанс отказаться от предложения компании. Людям приятно, когда с их мнением считаются. Даже когда дело касается обычных листовок.

— Сообщения в мессенджеры и звонки без отдельного разрешения

Недавно в Телеграм-канале о маркетинге опубликовали пост-возмущение: автор злился, что специалист сервиса по подбору психотерапевтов написал ему в WhatsApp без разрешения. Человек сам оставил номер и разрешил использовать персональные данные, но не давал согласие на общение в мессенджерах. В комментариях к посту автора в основном поддержали. Если раньше под негласным запретом были только звонки, то сегодня этот список пополнился еще и общением в мессенджерах. Можно скептически относиться к такой позиции пользователей, но не учитывать ее нельзя. Если действительно нужно пообщаться с аудиторией в соцсетях или в ходе телефонного разговора, стоит добавить отдельный блок «Согласны ли вы на сообщения и звонки от компании?». По отзывам предпринимателей UDS, это предупреждение помогает уберечь репутацию бренда в глазах клиентов.

Маркетинг-2021 и далее: какой он? Отзывы UDS

Ответить на этот вопрос можно односложно: маркетинг-2021 про клиентоцентричность. Сейчас маркетологи сначала задают вопрос «Зачем это клиенту?» и только потом придумывают механику акции. Они ставят себя на место адресата и выбирают способы коммуникации, которые не раздражают. Они думают о пользе в мире потребителя и не измеряют все увеличением прибыли.

Чтобы приземлить абстрактные формулировки, представители UDS приводят пример. Допустим, отдел продаж попросил маркетолога запустить акцию для привлечения новых клиентов. Вместо того чтобы сделать скидку 10 % на всю продукцию, напечатать однотипные листовки и нанять промоутеров, специалист стал думать, как сработать ненавязчиво. Вспомнил, что можно попросить лояльных клиентов пригласить своих друзей. Решил, что за это сможет дать подарок и «старичкам», и «новичкам». Решил масштабировать проект и запустить реферальную программу. Чтобы было проще и дешевле, подключил сервис UDS, который выбрал по отзывам коллег.

А вот еще 4 идеи ненавязчивого продвижения, которое можно осуществить через сервис UDS:

— Индивидуальные скидки. Поздравляйте клиентов с днем рождения, предлагайте им подарки на праздники и сообщайте об этом в push-уведомлении. Собственное приложение не понадобится — достаточно подключиться к UDS.

— Возможность оставить отзыв здесь и сейчас. Когда человеку что-то очень нравится или не нравится, он готов оставить комментарий — важно дать ему такую возможность. Здесь помогут площадки-отзовики. Правда, не всем удобно туда идти, и есть риск недополучить мнения. Сервис UDS позволяет клиенту делать все в режиме единого окна: узнавать об акциях, читать новости заведения и там же публиковать отзывы.

— Информация в формате push-уведомлений. Так делают сотни крупных игроков B2C-сегмента — от Starbucks до «Пятерочки». Собственное приложение — не обязательное условие: уведомления можно рассылать через сервис UDS. По отзывам предпринимателей UDS, это эффективный инструмент. Причем push получат только подписанные на заведение пользователи — те, кто заинтересован в продуктах или услугах заведения.

— Кешбэк. Это win-win-инструмент: благодаря бонусным баллам бренд удерживает человека в заведении, а клиент получает подарки за лояльность. Как и в предыдущих случаях, эту функцию можно подключить в приложении UDS.

Конечно, работая над маркетингом, нужно помнить и о качестве продукта. Это всегда было и всегда будет главным критерием выбора.