Как улучшить позиции сайта в Гугле и Яндексе

16:51 30.04.2021

Узнайте, как узнать и улучшить позиции своего сайта в поисковых системах. Как улучшать и отслеживать позиции с помощью инструментов.

При продвижении веб-сайта SEO-специалист должен контролировать его позиции в поисковых системах. Это позволяет понимать, насколько хорошо работает выбранная система продвижения и помогают ли ресурсу ключевые запросы. Оптимизатор, вовремя оценив, как поисковики отреагировали на внесенные изменения на сайте, может улучшить или немного изменить стратегию продвижения.

Как проверить позиции сайта

Позиции сайта – это то место, которое он занимает в поисковой выдаче по определенному ключевому запросу. Его отдельно проверяют в каждой поисковой системе. В идеале, в Google или Яндекс ресурс должен находиться в первой десятке по ключевым запросам. Именно по ним и происходит проверка. Для продвижения и повышения позиций сайта оптимизаторы используют различные методы: линкбилдинг, дополнительный контент, работа с вхождениями ключевых фраз и многое другое.

Важно постоянно следить, как меняются позиции сайта в поисковых системах. Это позволяет понимать, в каком направлении далее работать. Проверить свой сайт можно самостоятельно или с помощью специализированных сервисов. Второй вариант удобнее, так как предусматривает полноценный анализ и комплексный автоматизированный подход к работе с веб-ресурсом. Как результат – проверка происходит быстрее и отсутствует человеческий фактор.

Для работы с сайтом Seo-специалист может выбрать различные платформы, в том числе следующие сервисы:

Пиксель Тулс – этот сервис предлагает специализированные инструменты, которые помогают решить все задачи по анализу сайта, в том числе расширенного.

– этот сервис предлагает специализированные инструменты, которые помогают решить все задачи по анализу сайта, в том числе расширенного. Serpstat – такая многофункциональная платформа позволяет проверять сайт по пяти важным параметрам, в том числе анализируя обратные ссылки и позиции.

– такая многофункциональная платформа позволяет проверять сайт по пяти важным параметрам, в том числе анализируя обратные ссылки и позиции. Ahrefs – достаточно популярный инструмент среди оптимизаторов, который анализирует выдачу, поисковый трафик и позиции в поисковых системах.

– достаточно популярный инструмент среди оптимизаторов, который анализирует выдачу, поисковый трафик и позиции в поисковых системах. SEranking – с помощью такого сервиса можно провести углубленный аудит ресурса.

– с помощью такого сервиса можно провести углубленный аудит ресурса. Google Search Console – простой и понятный набор инструментов, с которым работает каждый SEO-специалист. Проверить позиции сайта в поисковой системе Google.

Если вы выбираете лучшие сервисы для отслеживания позиций, по смотрите каталог - https://referr.ru/best-seo-services/otslezhivanie-pozitsij/

Вы можете оценить качество работы сервисов, воспользоваться промокодами или добавить тот сервис, с которым работаете (или же ваш сервис).

Стоит ли проверять позиции вручную?

Раньше SEO-специалисты пытались вручную отследить эффективность продвижения, в том числе проверяли позиции сайта. И сейчас некоторые оптимизаторы пытаются обойтись без инструментов. Для этого просто нужно задать интересующий запрос в поисковую строку и посмотреть, где находится ресурс. Но это удобно, когда необходимо провести анализ в режиме реального времени. Кроме этого, проверку нужно осуществлять в режиме «Инкогнито».

Минусов такого способа проверки много. Например, если вам нужно просмотреть около сотни запросов, то это займет минимум час. Кроме этого, оптимизатор может уставать, теряется его внимательность, а значит, возможны ошибки.

Если же вы хотите получить расширенную информацию о позициях ресурса, тогда лучше использовать специальные сервисы. С их помощью можно также более глобально проанализировать ресурс и понять, что не работает и требует улучшения.

Как улучшить позиции сайта, если он просел

Рекомендуется анализировать позиции веб-ресурса после каждой работы с запросом, добавления новых ключевых фраз или публикации внешних ссылок. Если вы видите, что сайт начинает проседать в течение какого-то времени, рекомендуется провести работу над ошибками и попробовать изменить ситуацию с помощью простых способов.

Используйте крауд-ссылки

Их многие недооценивают, но на самом деле с помощью естественных ссылок, которые грамотно встроены в комментарии или отзывы на тематических форумах, блогах, отзовиках или других ресурсах можно не только привлечь дополнительный трафик, но и вырасти в глазах поисковых систем.

В этом методе важна правильная публикация линка. Поэтому Seo-специалистам рекомендуется работать с биржами, которые занимаются публикацией крауд-ссылок. Хороших бирж много, это уже дуло вкуса. Как вариант, вы можете заказать крауд маркетинг на Referr.ru – первой в СНГ и на Западе системе крауд-маркетинга, которая также предлагает комплексный линкбилдинг. Для грамотного продвижения платформа предлагает полные сео-пакеты, чтобы улучшить позиции сайта.

Вот так выглядят крауд ссылки:

Оптимизация самых просевших страниц сайта

Если на сайте есть страницы, которые плохо индексируются и не несут особой полезности для пользователей, рекомендуется с ними поработать. В случае, когда после анализа на этих страницах был обнаружен рекламный, некачественный или бесполезный контент, закройте их для индексации. Далее следует их улучшить, уникализировать, снова открыв.

Улучшение сниппетов

Не пренебрегайте метаданными, которые могут привлечь намного больше внимания к страницам сайта. Можете использовать расширенные сниппеты, в которые обязательно стоит включать основные поисковые запросы.

Проверка позиций сайта должна осуществляться регулярно, что позволит оценивать, насколько эффективным является выбранный способ продвижения. Это дает возможность не пропустить проседания ресурса. Кроме этого, SEO-специалист сможет быстро исправить ситуацию и выбрать метод для улучшения качества ресурса.