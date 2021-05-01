Банкротство: выход или нет?

17:32 1.05.2021

Каждый человек рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда катастрофически не хватает денег.

Ситуации бывают разные, одна из самых распространенных: взял кредит, нахватал долгов, расплачиваться нечем, проценты капают, коллекторы тревожат днями и ночами. Что же делать в данной ситуации? Ответ прост: оформление статуса банкрота. В этой статье мы поговорим, является ли банкротство выходом из положения. Ознакомиться более детально с процедурой банкротства можно на сайте https://bankrot-fiz-lic.ru/

Что такое банкротство?

Банкротство – это процесс получения статуса банкрота физического или юридического лица, при котором возможно получение права легально не выплачивать долг. Все кажется достаточно простым, однако, у данной процедуры есть множество нюансов, про которые обязательно нужно сказать.

Во-первых, для того, чтобы лицо являлось банкротом, нужен определенный пакет документов, который подтверждал бы трудное финансовое/жизненное положение. Такими факторами являются увольнение с работы, инвалидность, прохождение лечения в больнице, смерть кормильца.

Не все люди или компании могут стать банкротами. В случае, если физическое лицо имеет махинационную цель – просто избавиться от кредита, не имея при этом реальных доказательств неспособности его выплатить, это является мошеннической деятельностью, и человек может попасть под уголовную ответственность.

Признаки, указывающие на банкротство

1. Самое главное – это наличие долга. Неважно сколько у вас кредиторов, факт остается фактом – вы вынуждены вернуть денежные средства. В случае, если долг достигает пятьсот тысяч и больше, у вас есть возможность получить статус банкрота.

2. Срок просрочки больше трех месяцев. Классическая кредитная модель подразумевает, что должник должен ежемесячно вносить выплаты. Однако, если физическое лицо не в состоянии платить больше трех месяцев, у вас появляется просрочка, а это, в свою очередь, характерных признак банкротства.

Кто может подать на банкротство?

Во-первых, процедура банкротства непосредственно связана с Арбитражным судом, в котором можно провести данную процедуру при наличии заявления и пакета документов. Выгоду может получить от этого сразу несколько инстанций:

1. Заемщик, который неспособен выплачивать долг;

2. Банки, коллекторы, компании, занимающиеся микрозаймами;

3. Федеральная налоговая служба.

