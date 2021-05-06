Среди клиентов МФО появилось больше самозанятых. Что это значит?

08:11 6.05.2021

Прошедший 2020 год стал необычным во всех отношениях.

Всемирная пандемия принесла изменения практически во все сферы. Не остался в стороне и сектор микрокредитования, в котором существенно трансформировались не только подходы и процессы, но и структура клиентских сегментов. Так, за последнее время в числе заемщиков микрофинансовых организаций, в том числе таких крупных, как МигКредит, появилось намного больше самозанятых.

Самозанятость – это форма получения оплаты за свой труд непосредственно от заказчиков. Бизнесмены, работающие на себя, выплачивают специальный налог на профессиональный доход: 4% – если оплату за услуги или товары вносит физическое лицо, 6% – при оплате от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Вместе с тем, подоходный и налог на прибыль отчислять им не нужно.

Интересно, что в количестве клиентов МФО стало больше не учредителей компаний или индивидуальных предпринимателей, а именно тех, кто осуществляет свою деятельность в статусе «самозанятый». В эту же категорию можно отнести и фрилансеров, которые не работают по найму и при этом не оформлены в соответствующем юридическом статусе.

Как правило, микрофинансовые организации не предъявляют жестких требований к заемщикам. В минимум входит возраст от 21 года, постоянная регистрация в любом населенном пункте на территории Российской Федерации и действующий паспорт гражданина РФ. Именно поэтому брать займы могут не только зарегистрированные самозанятые, но и те, кто имеет стабильный доход, однако не может подтвердить трудоустройство или предоставить справку о зарплате, например, учащиеся вузов или женщины, находящиеся в декретном отпуске. Можно взять микрзайм онлайн на карту - это быстро и удобно.

Самозанятые берут микрозаймы на тех же условиях, что и физические лица. Средства могут понадобиться на различные цели – как на личные приобретения, так и для развития своего дела, прохождения обучения, повышения квалификации и прочих.

Параллельно с этим среди клиентов МФО стало меньше граждан, которые работают по найму и трудоустроены официально. Это, в частности, связано с тем, что многие попали под сокращение и фактически стали безработными.

Эксперты прогнозируют улучшение экономической ситуации в 2021 году – не только в России, но и в мире. Какую долю при этом среди клиентов МФО займут самозанятые при новых условиях и восстановлении докризисного уровня, пока не понятно. Вполне вероятно, что их количество будет расти, учитывая положительную динамику последних нескольких месяцев.