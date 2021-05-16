История развития компании по производству огнезащиты «ИзолМакс»

10:06 16.05.2021

От надежности огнезащиты зависит пожарная безопасность жилых и производственных помещений. Поэтому при выборе противопожарных материалов нужно очень внимательно и ответственно изучать рынок и отдавать предпочтение тем изделиям, которые, во-первых, имеют сертификаты качества, а во-вторых, по свойствам и характеристикам, действительно, способны противостоять огню.

От надежности огнезащиты зависит пожарная безопасность жилых и производственных помещений. Поэтому при выборе противопожарных материалов нужно очень внимательно и ответственно изучать рынок и отдавать предпочтение тем изделиям, которые, во-первых, имеют сертификаты качества, а во-вторых, по свойствам и характеристикам, действительно, способны противостоять огню.

Компания «ИзолМакс» — производитель огнезащитных материалов, который выпускает собственную изоляцию и привозит клиентам продукцию своих коллег из разных стран. Об этой компании вы можете прочитать в данной статье.

История создания компании

Люди, стоявшие у истоков «ИзолМакса» начинали работу с другого бизнеса — работы с натуральным камнем. В том числе, среди заказчиков было много людей, которые хотели купить камин. А где производство каминов, там и вопрос огнезащиты. Соответственно, пришлось погрузиться в тему огнезащитных материалов.

Так постепенно появился сначала магазин изоляции, где продавались и продаются только самые надежные и проверенные образцы. А потом — открылось собственное производство уникальных по свойствам силикат кальциевых плит. Им дали то же название — «ИзолМакс», и теперь многие профессиональные строители отдают предпочтение именно им.

Производство огнестойких плит

На строительном рынке существует немало силикатно-кальциевых плит. Все сертифицированные товары надежны и похожи друг на друга, но создатели «ИзолМакса» ставили перед собой цель разработать нечто новое.

В результате получились плиты, адаптированные к эксплуатации в условиях российского климата, а также с максимальным для этой группы товаров пределом термостойкости — +1100°C. Такого показателя не достигали никакие другие плиты, и именно по этой причине «ИзолМакс» называют огнезащитой нового поколения.

Это негорючие плиты, которые могут выдерживать прямое воздействие огня, не пропускают дым, и на протяжении длительного времени защищают от жара. Соответственно, любые противопожарные конструкции, сделанные из них, успешно справляются со своей задачей.

Производство открылось силами российских инженеров на производственных мощностях Китая. Но с первых дней компания стремилась к тому, что перевести весь цикл изготовления в Россию. Уже состоялся пилотный запуск проекта в Ленинградской области. Это был тестовый период, который показал, что у данной цели есть большие перспективы. В настоящее время пандемия немного скорректировала планы, но к 2025 году «ИзолМакс» будут выпускать в нашей стране. А пока процесс изготовления тщательно, пошагово контролируют российские специалисты.