Как рестораны холдинга «Бронка Групп» в Санкт-Петербурге пережили пандемию

07:46 18.05.2021

Ресторанный сектор оказался одним из самых пострадавших во время вынужденного простоя из-за пандемии.

Но холдинг «Бронка Групп» сумел использовать это время для развития своих ресторанов.

В состав холдинга «Бронка Групп» входят несколько известных в Санкт-Петербурге ресторанов. За период, что длился «карантин», управляющая компания провела большую работу по реконструкции заведений, обновлению меню и реализации других проектов.

Холдинг «Бронка Групп»: краткая информация

«Бронка Групп» – холдинг, работающий в разных отраслях российской экономики. В его структуру входят несколько активов, включая порт «Бронка», девелоперскую компанию «Бронка Девелопмент», ПНК им. Кирова, завод «Измерон» (производит оборудование для добычи нефти и газа), ЕЦД, суть бутиков.

Еще одно направление – это ресторанная группа. Bronka Restaurant Group владеет популярными среди жителей и гостей Северной столицы ресторанами Il Lago dei Cigni, Buddha-Bar, Hunt, Diamond Club и другими

Главный офис холдинга находится в Санкт-Петербурге, здесь же расположена основная часть активов. Это успешные проекты, которые продолжают развиваться, что хорошо доказывает пример ресторанной группы, сумевшей преодолеть кризисный период, связанный с пандемией и вынужденными ограничениями.

«Перестраивали формат предоставления услуг на ходу»

Как рассказывает гендиректор «Бронка Групп» Муров Никита, непростой период был пройден с пользой для ресторанного бизнеса. Удалось реализовать несколько интересных проектов.

Что сделано:

реконструкция летних террас в Il Lago, «Лунка 19» и Hunt;

обновление меню в ресторане Hunt, добавление позиций take away;

развитие службы доставки и подключение к этому процессу сотрудников.

Как рассказывает Никита Муров, в ресторанном направлении холдингу удалось обойтись без значительных сокращений. Приходилось прибегать к разным вариантам, так, часть сотрудников, которые из-за вынужденного простоя остались без большой нагрузки, привлекли к курьерской доставке. Например, в рамках этой задачи для ресторана «Фаршировка» были приобретены велосипеды, используемые для доставки.

Некоторые позиции take away (на вынос), полюбившиеся клиентам, сохранили в меню и после локдауна.

Никита Муров подчеркивает, что временная приостановка из-за пандемии позволила иначе взглянуть на рестораны, прочувствовать их атмосферу и понять, что еще сделать, чтобы улучшить их работу.

Сегодня заведения функционируют в привычном режиме и принимают посетителей, предлагая широкий выбор вкусных блюд и качественное обслуживание.