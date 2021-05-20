Зачем нужны технические условия? Разбираемся в вопросе

11:10 20.05.2021

Документация на предприятии – это, безусловно, очень важная составляющая любого бизнес-процесса.

Особенно ведение документации актуально на предприятиях, занимающихся питанием. В этой статье мы обсудим, что такое разработка технических условий и зачем это нужно.

Что такое технические условия?

Технические условия или ТУ – это пакет документов, которые разрабатываются изготовителем под определенную продукцию или тип изделия. К видам продукции можно отнести оборудование, продукты питания или изделия в сфере легкой промышленности. ТУ обязательно должны быть по ГОСТу (государственный стандарт), обычно они включают в себя все данные о продукции, которые соответствуют таким инстанциям, как ГОСТ, Технический регламент Таможенного Союза, а также регламенту Евразийского союза.

Что представляет собой ТУ?

Под техническими условиями понимается информация о продукте, которая может быть выполнена в виде схем, чертежей, инструкций и определенных рецептур. Также под ТУ подразумевается данные о безопасности на предприятии, указания к применению или сведения об охране окружающей среды. ТУ может выглядеть как непосредственная памятка или как отдельный документ.

Зачем нужны технические условия?

Разработка ТУ требуется в случаях, когда:

1. Продукт можно отнести к нескольким стандартам;

2. Продукцию сложно регламентировать под определенные стандарты;

3. Нормы, прописанные к документах, не распространяются на продукцию;

4. ТУ могут стать прекрасным инструментом для получения сертификации продукции. Это, в свою очередь, нужно для дальнейшего экспорта. Без сертификата качества невозможно экспортировать товар.

5. Производитель, у которого есть нормативные документы, которые были изготовлены раннее, могут корректировать их с помощью технических условий.

Регистрация технических условий

Регистрация ТУ выполняется после окончательной разработки документа. Для этого ему присваивается личный номер в виде групп цифр.

Консультация от специалистов, которые занимаются разработкой ТУ – важнейшая часть процесса. Однако, есть условие – необходимо предоставить данные о продукции. Организация построения технических условий входит в перечень услуг компаний, которые занимаются в сфере ТУ.

