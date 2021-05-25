Выписка ЕГРН. Какие данные содержит и когда нужна
Ранее в ГКН граждане могли получить кадастровые выписки по имеющейся недвижимости, а из ЕГРП им предоставляли выписку о правах собственности на квартиры, участки, дома или помещения.
Какие данные содержит выписка
При запросе информации в ЕГРН предоставляется выписка об основных характеристиках объекта. Это документ, который содержит сведения на основании ранее актуальных кадастрового паспорта на объект и данных из реестра по правам собственности.
Выписка из ЕГРН содержит сведения:
- о собственниках конкретного объекта недвижимости и статусе их прав;
- о наличии ограничений, возможных обременений, которые могут повлиять на сделку с объектом недвижимости;
- территориальность самого объекта и его характеристики;
- о наличие запретов на регистрационные действия с данным объектом недвижимого имущества.
Сведения носят общедоступный характер, и в их получении нет никаких ограничений.
Когда потребуется выписка
Получить выписку из ЕГРН необходимо, когда возникает потребность совершения каких-либо сделок с объектами недвижимости или при защите личных прав на нее.
При проведении сделок выписка будет именно тем законным документом, который даст гарантию в том, что продавец недвижимости действительно вправе распоряжаться этим имуществом по своему усмотрению, а его права не ограничены государственными органами на предмет ареста имущества или договора ипотеки.
Например:
- выписка из ЕГРН на квартиру, участок или помещение потребуется при оформлении сделки купли-продажи;
- в случае процедуры дарения;
- при обмене;
- в ситуации при разделе имущества;
- для заключения договоров аренды жилой и коммерческой недвижимости;
- при прохождении процедуры наследства;
- в случае оформления договора ипотечного кредитования;
- при залоге имеющейся недвижимости;
- в случае прохождения процедуры приватизации;
- в рамках заключения договора долевого участия;
- при регистрации или снятии с текущего учета;
- в случае межевания земельного участка;
- при перепланировке и выносе существующих границ участка;
- для регистрации прав на имущество.
Гражданам выписка из реестра недвижимости выдается в бумажном виде или в форме электронного документа. Оба имеют равную законную силу. Выписка ЕГРН из Росреестра подлежит заверению печатью и подписью ответственного лица, ее оформлявшего.
Выписки ЕГРН онлайн обычно заказываются электронно с отправкой по готовности на указанный E-mail адрес. Этот вид документа будет заверен ЭЦП. На сегодняшний день государственная регистрация права в реестре ЕГРН является единственным основанием подтвердить наличие права собственности на недвижимость.
Выписка ЕГРН – это документ, где за конкретным лицом закреплено право владения объектом недвижимости. Оно основано на предоставлении документов на этот объект с соответствующей записью, датой и номером государственной регистрации.
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