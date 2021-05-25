Выписка ЕГРН. Какие данные содержит и когда нужна

15:54 25.05.2021

ЕГРН представляет собой единую систему, совместившую в себе с начала 2017 г. информационную базу ГКН (государственный кадастр недвижимого имущества) и реестр прав собственности ЕГРП.

Ранее в ГКН граждане могли получить кадастровые выписки по имеющейся недвижимости, а из ЕГРП им предоставляли выписку о правах собственности на квартиры, участки, дома или помещения.

Какие данные содержит выписка

При запросе информации в ЕГРН предоставляется выписка об основных характеристиках объекта. Это документ, который содержит сведения на основании ранее актуальных кадастрового паспорта на объект и данных из реестра по правам собственности.

Выписка из ЕГРН содержит сведения:

о собственниках конкретного объекта недвижимости и статусе их прав;

о наличии ограничений, возможных обременений, которые могут повлиять на сделку с объектом недвижимости;

территориальность самого объекта и его характеристики;

о наличие запретов на регистрационные действия с данным объектом недвижимого имущества.

Сведения носят общедоступный характер, и в их получении нет никаких ограничений.

Когда потребуется выписка

Получить выписку из ЕГРН необходимо, когда возникает потребность совершения каких-либо сделок с объектами недвижимости или при защите личных прав на нее.

При проведении сделок выписка будет именно тем законным документом, который даст гарантию в том, что продавец недвижимости действительно вправе распоряжаться этим имуществом по своему усмотрению, а его права не ограничены государственными органами на предмет ареста имущества или договора ипотеки.

Например:

выписка из ЕГРН на квартиру, участок или помещение потребуется при оформлении сделки купли-продажи;

в случае процедуры дарения;

при обмене;

в ситуации при разделе имущества;

для заключения договоров аренды жилой и коммерческой недвижимости;

при прохождении процедуры наследства;

в случае оформления договора ипотечного кредитования;

при залоге имеющейся недвижимости;

в случае прохождения процедуры приватизации;

в рамках заключения договора долевого участия;

при регистрации или снятии с текущего учета;

в случае межевания земельного участка;

при перепланировке и выносе существующих границ участка;

для регистрации прав на имущество.

Гражданам выписка из реестра недвижимости выдается в бумажном виде или в форме электронного документа. Оба имеют равную законную силу. Выписка ЕГРН из Росреестра подлежит заверению печатью и подписью ответственного лица, ее оформлявшего.

Выписки ЕГРН онлайн обычно заказываются электронно с отправкой по готовности на указанный E-mail адрес. Этот вид документа будет заверен ЭЦП. На сегодняшний день государственная регистрация права в реестре ЕГРН является единственным основанием подтвердить наличие права собственности на недвижимость.

Выписка ЕГРН – это документ, где за конкретным лицом закреплено право владения объектом недвижимости. Оно основано на предоставлении документов на этот объект с соответствующей записью, датой и номером государственной регистрации.