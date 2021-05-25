То, что вы не знали про кредиты

22:34 25.05.2021

На данный момент существует огромное количество банков, которые имеют возможность предоставлять своим клиентам услуги кредитования.

Действительно, кредиты – это способ изменить жизнь, ведь благодаря им можно открыть свое дело, приобрести редкую вещь, или, в прямом смысле, спасти чью-то жизнь. В этой статье мы обсудим кредиты и можно ли вообще взять несколько кредитов одновременно? Более подробную и детальную информацию о получении кредитов можно найти на сайте https://odobrim.ru/card



Как взять несколько кредитов?

Ответить однозначно на этот вопрос нельзя, ведь все решения по кредитным ситуациям – это максимально индивидуальные вещи. Однако, есть факторы, которые влияют на возможность оформления нескольких кредитов.

Факторы

1. Кредитная история. От ее характеристики – плохая или хорошая – зависит исход дела. Если она плохая или вообще отсутствует, есть вероятность, что не оформят даже один кредит. Но в случае, если все красиво и нет нареканий, то положительный ответ по кредиту могут дать не только в одном банке.

2. Отсутствие непогашенного кредита. Если у заемщика уже есть один «открытый» кредит, кредиторы могут отказать.

3. Человек, имеющий товарный кредит, при оформлении ипотеки может получить отказ. Но нужно учесть, что это работает только в данной ситуации, ведь если у вас есть ипотека и вы хотите взять кредит на другие нужны, у вас есть все шансы для одобрения.

Несколько кредитов в одном банке

На самом деле, количество потребительских кредитов может быть сколько угодно, так же как и наличие кредитных карт. Однако, есть условие – это заемщик должен их выплачивать и желательно в срок. Также, если сумма по кредиту больше, чем половина дохода в месяц, скорее всего, еще один кредит взять будет невозможно.

Еще один момент, банк не предоставляет возможность людям дважды оформить ипотечный договор или кредит на автомобиль, так как нельзя два раза оставить в залоге свое имущество.

Многие банки дают возможность получить два и более кредитов в одном банке. Например, Сбербанк предоставляет услуги рефинансирования двух и более кредитов, что подразумевает объединение нескольких кредитов в один большой.

Несколько кредитов в разных банках

Бывают случаи, когда человек имеет сразу несколько (до пяти) кредитов у различных финансовых структур. Опять же, в этом нет ничего страшного, если вы платежеспособны. Но, как показывает практика, зачастую при наличии двух кредитов и более, у людей возникают серьезные финансовые трудности, которые перетекают в просрочки и определенные проценты. Чтобы избежать данных проблем, необходимо с умом рассчитывать процентные ставки и возможность выплаты. В крайнем случае, пользоваться рефинансированием, чтобы получить одну большую ссуду. Это значительно облегчает жизнь плательщика, но не уменьшает сумму, просто предоставляются более выгодные условия.

Как выплатить сразу несколько кредитов

Сейчас кратко пробежимся по доступным способам выплаты нескольких кредитов сразу. Вы обязательно выберете подходящий для себя вариант:

1. Взять новый кредит, чтобы закрыть старый;

2. Рефинансирование кредитов, вследствие чего, вы сможете понизить процентную ставку;

3. Отдача долгов с помощью овердрафта или кредитной карты;

4. Попросить в долг у друзей или семьи.

