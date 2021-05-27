Чем могут быть хороши микрокредиты

фото pixbay

Украинцы все чаще берут микрокредиты – об этом говорят данные исследований.

Отрасль сформировалась сравнительно недавно, но развивается стремительными темпами. Объяснить популярность услуги просто – банк тщательно проверяет заемщика, часто дает отказы. С микрофинансовой организацией все просто. Вы берете кредит онлайн без визитов в офис, длительных ожиданий. К проблемам с кредитной историей в прошлом МФО, например Кредит 7, относятся лояльно. Это значит, что при отсутствии открытых просрочек (а иногда даже это не помеха) вы сможете взять микрозайм. Просто сначала большую сумму вам не дадут, но со временем лимит будет повышаться.

Расскажем подробнее, что собой представляет кредит на карту, когда он будет оптимальным решением финансовых проблем. Кстати, несмотря на высокие стандартные ставки, в целом реально сэкономить. Ознакомьтесь с доступными предложениями, поищите акции. Это позволит оформить ссуду под сниженный процент, иногда даже под ноль.

Максимальное удобство для клиента

Взять микрозайм можно в минимальные сроки, полностью в режиме онлайн. Банки обычно рассматривают заявки по несколько дней, часто дают отказы. Предварительное одобрение по телефону – это еще не окончательное решение. Вы можете прийти в офис, и там вам дадут отказ. С МФО все быстрее и проще:

  1. Вы подаете заявку.
  2. Ожидаете ответ.
  3. Если он положительный, то забираете деньги.

Среднее время рассмотрения заявок – до 60 минут. Есть организации, которые выдают займы круглосуточно (система максимально автоматизирована), в других решение принимает менеджер в рабочие часы.

Прозрачные условия

Кредит на карточку выплачивается в твердой сумме, без дополнительных комиссий и звонков. Если вы получите меньшую сумму, чем указано в договоре, уточняйте информацию в своем банке – за поступление денег иногда снимается процент, но он небольшой. Для сравнения – в том же банке нужно будет заплатить за страховку, оформление.

Все условия сотрудничества прописываются в договоре. Займ можно будет вернуть в конце срока или раньше, за преждевременный возврат штрафы не предусмотрены. Требования к клиентам тоже максимально прозрачные – это возраст старше 18 лет, наличие гражданства Украины, адекватная кредитная история (без судебных разбирательств). Некоторые МФО готовы выдать микрокредит даже заемщикам из черного списка. С течением времени, своевременно возвращая займы, вы сможете улучшить свой рейтинг.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Странное «Каждому – свое» в России
Владимир Путин
Путин пообещал «выбить зубы» желающим «откусить» что-то от России
Есть над чем задуматься: Минск поднимает вопрос о признании геноцида белорусов в годы Великой Отечественной войны
Основатель Nexta задержан в аэропорту Минска
Избранное
Преимущества и недостатки блоков из арболита по мнению экспертов и владельцев домов
Причины появления во рту привкуса йода и соды
Пострадал за «Смуглянку»: Украина выбросила юного певца из отборочного тура детского «Евровидения»
«Это хороший урок всем, кто на постсоветском пространстве обдумывает планы и возможности предательства нашей великой евразийской родины в пользу внешних геополитических игроков»
Кинопремьера «Зоя»: Развенчание развесистой лжи
«Западные кураторы получили почти 100 млрд рублей: Россию продали с потрохами!»
«Половина населения». Элиты проболтались о количестве бедных в России?
Старший брат, конституционная реформа и финансовая помощь
«Безналичный рай». Зачем власти усилили контроль за оборотом налички?
Лечебные и косметические свойства хмеля
Как построить дом, чтобы в дальнейшем не переплачивать без надобности?