Чем могут быть хороши микрокредиты

06:11 27.05.2021

Украинцы все чаще берут микрокредиты – об этом говорят данные исследований.

Отрасль сформировалась сравнительно недавно, но развивается стремительными темпами. Объяснить популярность услуги просто – банк тщательно проверяет заемщика, часто дает отказы. С микрофинансовой организацией все просто. Вы берете кредит онлайн без визитов в офис, длительных ожиданий. К проблемам с кредитной историей в прошлом МФО, например Кредит 7, относятся лояльно. Это значит, что при отсутствии открытых просрочек (а иногда даже это не помеха) вы сможете взять микрозайм. Просто сначала большую сумму вам не дадут, но со временем лимит будет повышаться.

Расскажем подробнее, что собой представляет кредит на карту, когда он будет оптимальным решением финансовых проблем. Кстати, несмотря на высокие стандартные ставки, в целом реально сэкономить. Ознакомьтесь с доступными предложениями, поищите акции. Это позволит оформить ссуду под сниженный процент, иногда даже под ноль.

Максимальное удобство для клиента

Взять микрозайм можно в минимальные сроки, полностью в режиме онлайн. Банки обычно рассматривают заявки по несколько дней, часто дают отказы. Предварительное одобрение по телефону – это еще не окончательное решение. Вы можете прийти в офис, и там вам дадут отказ. С МФО все быстрее и проще:

Вы подаете заявку. Ожидаете ответ. Если он положительный, то забираете деньги.

Среднее время рассмотрения заявок – до 60 минут. Есть организации, которые выдают займы круглосуточно (система максимально автоматизирована), в других решение принимает менеджер в рабочие часы.

Прозрачные условия

Кредит на карточку выплачивается в твердой сумме, без дополнительных комиссий и звонков. Если вы получите меньшую сумму, чем указано в договоре, уточняйте информацию в своем банке – за поступление денег иногда снимается процент, но он небольшой. Для сравнения – в том же банке нужно будет заплатить за страховку, оформление.

Все условия сотрудничества прописываются в договоре. Займ можно будет вернуть в конце срока или раньше, за преждевременный возврат штрафы не предусмотрены. Требования к клиентам тоже максимально прозрачные – это возраст старше 18 лет, наличие гражданства Украины, адекватная кредитная история (без судебных разбирательств). Некоторые МФО готовы выдать микрокредит даже заемщикам из черного списка. С течением времени, своевременно возвращая займы, вы сможете улучшить свой рейтинг.