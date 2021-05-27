Пудрик Денис Олегович и его экспертное мнение

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Рынок овощной продукции зависит напрямую от того, в каком состоянии находится производство.

Влияет урожай, стоимость продукции и ее транспортировки. Особое значение имеет уровень зарплаты населения, тенденция потребительского предпочтение, развитие общества. Поскольку соусы на Украине пользуются спросом, как и в ряде стран СНГ, следует указать, как развивается экономическая ситуация на них. Пудрик Денис Олегович и его экспертное мнение

Ситуация на рынке

Пудрик Денис отметил, что на украинском рынке соусов ситуация стабильная. На рынке продукция высокого уровня. Она служит одной из лучших вкусовых добавок к разным блюдам. Конкуренция на рынке высокая. На рынке выпускаются новые товары, отталкиваясь от предпочтений потребителей. По анализу, майонез, как и кетчуп, занимает главенствующие места. Замыкают пятерку лидеров горчица, белый соус и маринад. Рост на последние три продукта наблюдается активный, поскольку на Украине все чаще люди отказываются от майонеза в пользу здорового питания - https://food-market.shop.

Новости рынка

Пудрик Денис отметил, что согласно анализу рынка, который был подготовлен BusinesStat, продажи кетчупа и других соусов возросли до 427000 (ранее они составляли 397000) в период с 2016 по 2020 год. Самый большой рост продаж был замечен в 2019 году. Он составил 3% от общей суммы. В период до 2019 года рост продаж поддерживался численностью населения. В 2020 году из-за коронавирусной пандемии он сократился, как и доходы населения. Поэтому продажи кетчупа, майонеза, других соусов сократились на 1,4%.

В СНГ, в большей мере, продается кетчуп, но торговля сократилась на 2%. Вне зависимости от ситуации, продажа, как и торговля, развита в СНГ. Пудрик Денис отметил, что большое количество производств находится в России (свыше 60% всей массы). Импорт составил 11,8%. Спрос на кетчуп есть, несмотря на объем производства. Тем не менее, наблюдается неудовлетворенный спрос покупателей. Он связан с ограниченным ассортиментом, невысоким качеством, принадлежностью к сниженному сегменту. По этой причине кетчуп, как и ряд других соусов, идет на импорт.

В 2021 году наблюдается повышение продаж соусов в СНГ. Однако из-за пандемии, рост будет невысокий. Экономисты говорят, что он составит 1,3%. Пудрик Денис отметил, что в рамках исследования BusinesStat, в 2022 и 2023 году рост составит 1,6%. Существенного увеличения продаж ожидать нельзя из-за падения реальных зарплат, ожидаемого сокращения численности населения и ряда других серьезных экономических факторов.

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