Где найти образец резюме и получить работу мечты?

20:22 28.05.2021

Вопрос о том, легко ли найти работу своей мечты, всегда был и остается актуальным

Практика показывает, что это вполне возможно, но при одном условии: если составить правильное идеальное резюме. В 2021 году помощь в этом оказывают удобные, имеющие интуитивно понятный интерфейс конструкторы резюме. Воспользоваться ими должен всякий, кто желает устроиться на престижную высокооплачиваемую должность и шагать вверх по карьерной лестнице.

Где найти образец правильного резюме?



Образец резюме доступен на портале rezumator.ru, которым активно пользуются официанты, водители, продавцы и инженеры. Составляя документ, о котором идёт речь в сегодняшней статье, чётко сформулируйте желаемую должность: расскажите будущему работодателю о том, чем именно вы хотите заниматься, с каким спектром задач хотите справляться. Не стоит указывать в резюме сразу несколько разных должностей: подавляющему большинству работодателей необходимо указание конкретного места.

Четко обозначьте желаемую заработную плату: многие обходят этот вопрос стороной, считая его слишком щепетильным, однако обсудить эту тему всё же придётся на личном собеседовании. Если какая-то зарплата уже указана в вакансии, на которую вы откликаетесь, то укажите, согласны ли вы на нее. В противном случае предложите свои варианты. Важная рекомендация для тех, кто уже нашел образец резюме: при его заполнении придерживайтесь делового стиля, не дополняйте резюме шутками, смайликами или какими-то малопонятными выражениями.

В отдельном разделе конструктор резюме предложит вам перечислить личные качества, которые могли бы выгодно отличать вас на фоне других соискателей. Например, если вы умеете хорошо справляться со сложными и напряженными задачами за короткий срок, то обязательно укажите это. Подавляющее большинство работодателей ценит сотрудников, способных работать в режиме многозадачности и не теряться в потоке информации.

Многие задаются вопросом: «Стоит ли в резюме давать ссылки на профили в социальных сетях?» Практически все современные соискатели имеют страницы в социальных сетях, с помощью которых общаются и узнают о последних новостях. В этом вопросе следует исходить из своих пожеланий и предпочтений. Узнать больше о том, как составить идеальное резюме и получить в два раза больше шансов найти хорошую высокооплачиваемую работу, можно на сайте rezumator.ru. Он значительно упрощает задачу поиска работы.